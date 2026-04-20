老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人についてです。

◆Q：特別支給の老齢厚生年金は女性しかもらえないのでしょうか？

「最近、特別支給の老齢厚生年金は女性しか対象にならないと聞きました。本当なのでしょうか？ 自分も対象になるのか知りたいです」（匿名希望）

◆A：特別支給の老齢厚生年金は、要件を満たせば男性も女性も受け取れます

特別支給の老齢厚生年金は、受給要件を満たしていれば、男性・女性を問わず受け取れます。女性しか対象にならないわけではありません。

ただし、男性と女性では、生年月日に応じた受給開始年齢のスケジュールが異なります。女性の受給開始年齢は、男性より5年遅れで設定されています。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るための主な要件は、次のとおりです。

・男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれであること

・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること

・厚生年金保険などに1年以上加入していたこと

・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

そのため、「女性しかもらえない」のではなく、制度上は男性も女性も対象です。ただし、男性は昭和36年4月1日以前生まれが対象のため、これから新たに特別支給の老齢厚生年金を受け取る人は、実質的に女性が中心となります。

なお、特別支給の老齢厚生年金は、自動的に受け取りが始まるわけではなく、請求手続きが必要です。日本年金機構では、受給開始年齢に達する3カ月前に年金請求書を送ると案内しています。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部