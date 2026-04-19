ヤクルト、4回に逆転し2点リード

巨人は4回表に先制したが、その裏ヤクルトがJ.オスナの3ランなどで一挙3得点。その後両チームとも追加点なく、6回終了時点でヤクルトが3-1とリードしている。巨人は泉口の打点も及ばなかった。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(三)赤羽　由紘 7(二)伊藤　琉偉 8(投)増居　翔太 9(右)並木　秀尊

巨人: 1(右)佐々木　俊輔 2(中)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田　陸 7(捕)岸田　行倫 8(二)浦田　俊輔 9(投)井上　温大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5