ヤクルト、4回に逆転し2点リード

巨人は4回表に先制したが、その裏ヤクルトがJ.オスナの3ランなどで一挙3得点。その後両チームとも追加点なく、6回終了時点でヤクルトが3-1とリードしている。巨人は泉口の打点も及ばなかった。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)赤羽 由紘 7(二)伊藤 琉偉 8(投)増居 翔太 9(右)並木 秀尊

巨人: 1(右)佐々木 俊輔 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田 陸 7(捕)岸田 行倫 8(二)浦田 俊輔 9(投)井上 温大

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