ヤクルト、4回に逆転し2点リード
巨人は4回表に先制したが、その裏ヤクルトがJ.オスナの3ランなどで一挙3得点。その後両チームとも追加点なく、6回終了時点でヤクルトが3-1とリードしている。巨人は泉口の打点も及ばなかった。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)赤羽 由紘 7(二)伊藤 琉偉 8(投)増居 翔太 9(右)並木 秀尊
巨人: 1(右)佐々木 俊輔 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田 陸 7(捕)岸田 行倫 8(二)浦田 俊輔 9(投)井上 温大
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5