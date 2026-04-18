　今日の運勢 4月19日（日）12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月19日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月19日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調でプライベートが充実する運気の1日です。今日は趣味も充実するような運気なので、好きなことをとことん楽しみましょう。好調な運気です。今日は感覚が冴えやすい1日なので、何かを選択する際は、感覚や直感を意識して選択をしてみましょう。ラッキーカラーはピンク。学びが多い1日です。今日は視野を広げて色々なものと向き合っていきましょう。海外に関することに探究心を持てると、発見や収穫がありそうです。対人運が好調で、特に1対1のコミュニケーションが活発な1日です。パートナーとの時間を大切にしたり、新たな出会いを求めて行動を始めたりするのに最適な1日です。趣味や勉強が充実しやすく楽しいことが多い1日となりそうです。今日は友達にメッセージを送ってみたり、資格の勉強を始めてみるのも良さそうです。コミュニケーションが活発な1日となりそうです。今日は人付き合いを大切に色々な人との対話を楽しんでみましょう。夜は早めに就寝することがおすすめです。マイペースに整えることを心掛けてみましょう。今日は部屋の掃除や書類の整理をしたり、身の回りを整えたりすることでラッキーが巡ってきそうです。仕事運が好調です。今日は休日の人も忙しい1日となりそうなので、頑張りすぎには注意をしましょう。大変な時は思い切ってサポートを求めましょう。金運が好調です。今日はお金に関することを勉強してみたり、見直しをしてみたりすると良さそうです。書店に出掛けてみるのもおすすめです。今日は心が落ち着く時間を持つようにしましょう。瞑想をしたり、深呼吸をして心が落ち着く時間を持てると良さそうです。ストレッチをして身体の緊張を緩めるのも良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は睡眠を沢山取ったり、美味しいものを食べてエネルギーチャージをしましょう。夜はゆっくりとお風呂に浸かるのもおすすめです。モヤモヤが出やすい1日なので、1人でリフレッシュする時間を大切にしましょう。考えが煮詰まった時は、信頼できる人に相談したり、話を聞いてもらったりすると良さそうです。今日は一旦、これまでの計画や目標を見直してみましょう。何となく引っかかる場合は、軌道修正や方向性を変えるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/