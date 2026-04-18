阪神、中日を1点リードで6回終了
3回に先制した阪神は、4回に鵜飼の2点適時打で中日が逆転したが、直後に阪神が追いついた。6回にも鵜飼のソロHRで中日が勝ち越したが、阪神は森下、木浪の活躍で再びリード。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)中川 勇斗 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)大竹 耕太郎
中日: 1(中)大島 洋平 2(二)辻本 倫太郎 3(三)福永 裕基 4(左)細川 成也 5(一)高橋 周平 6(捕)石伊 雄太 7(右)鵜飼 航丞 8(遊)村松 開人 9(投)大野 雄大
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4