阪神、中日を1点リードで6回終了

3回に先制した阪神は、4回に鵜飼の2点適時打で中日が逆転したが、直後に阪神が追いついた。6回にも鵜飼のソロHRで中日が勝ち越したが、阪神は森下、木浪の活躍で再びリード。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)中川　勇斗 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)大竹　耕太郎

中日: 1(中)大島　洋平 2(二)辻本　倫太郎 3(三)福永　裕基 4(左)細川　成也 5(一)高橋　周平 6(捕)石伊　雄太 7(右)鵜飼　航丞 8(遊)村松　開人 9(投)大野　雄大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4