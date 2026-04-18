阪神、中日を1点リードで6回終了

3回に先制した阪神は、4回に鵜飼の2点適時打で中日が逆転したが、直後に阪神が追いついた。6回にも鵜飼のソロHRで中日が勝ち越したが、阪神は森下、木浪の活躍で再びリード。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)中川 勇斗 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)大竹 耕太郎

中日: 1(中)大島 洋平 2(二)辻本 倫太郎 3(三)福永 裕基 4(左)細川 成也 5(一)高橋 周平 6(捕)石伊 雄太 7(右)鵜飼 航丞 8(遊)村松 開人 9(投)大野 雄大

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