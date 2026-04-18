マンチェスター・ユナイテッドの守備陣にさらなる問題が浮上しているようだ。17日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『サン』などが伝えている。

プレミアリーグで現在3位につけるマンチェスター・ユナイテッドは18日、第33節で勝ち点「7」差で6位につけているチェルシーとのアウェイゲームに臨む。

チャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う注目の直接対決となるが、マンチェスター・ユナイテッドではイングランド代表DFハリー・マグワイアとアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスが出場停止処分で欠場を余儀なくされるほか、オランダ代表DFマタイス・デ・リフトも背中の負傷で戦列を離脱しているため、チェルシー戦で起用できる純粋なセンターバック（CB）が20歳のU－21フランス代表DFレニー・ヨロと、19歳のU－20イングランド代表DFエイデン・ヘブンのみとなっていた。

そんななか、報道によると、ヨロが負傷してしまった模様で、チェルシー戦に臨むロンドンへ向かうマンチェスター・ユナイテッドの遠征メンバーに同選手は含まれていないという。

これに伴い、マンチェスター・ユナイテッドは本職のCBがヘブンのみでチェルシー戦を戦うことを余儀なくされそうだが、果たして直近2試合勝利のない（1分け1敗）マイケル・キャリック暫定監督はどのような布陣でチェルシー戦に臨むのだろうか。