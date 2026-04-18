老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金が月24万円でも生活が苦しい理由についてです。

◆Q：年金月24万円なのに生活が苦しいのはなぜですか？

「年金が月24万円ほどあります。一般的には多い方だと思うのですが、なぜか生活に余裕がありません。思ったよりお金が残らないのはなぜでしょうか？」（年金生活3年目・68歳）

◆A：年金月24万円は決して少なくありませんが、物価上昇や社会保険料、医療費などの負担で、思ったより手元にお金が残りにくくなっているためです

年金月24万円は、一般的に見れば決して少ない金額ではありません。それでも生活に余裕がないと感じる人がいるのは、年金額そのものよりも、毎月出ていく支出が増えているためです。

特に近年は、食料品や日用品、電気・ガス代など、暮らしに欠かせないものの値上がりが続いています。こうした支出は毎月必ずかかるため、家計への影響が大きくなりやすいといえます。

また、年金生活に入っても、現役時代と同じような生活水準のまま過ごしていると、思っている以上に支出が減らないことがあります。例えば、外食や嗜好品にかかるお金、車の維持費、通信費、使っていないサービスの利用料などがそのままになっているケースもあります。

さらに、年金生活でも、健康保険料や介護保険料、住民税などの負担があります。額面では24万円あっても、実際にはこうした負担が差し引かれるため、手取りは想像より少なく感じられることがあります。

年齢を重ねると、通院回数が増えたり、薬代がかさんだりして、医療費や介護費も増えやすくなります。加えて、家賃や固定資産税、修繕費などの住居費も家計を圧迫しやすい支出です。

もう1つ見落としやすいのが、臨時の支出です。家電の買い替え、冠婚葬祭、孫への援助、車検や旅行代などは毎月の家計簿では見えにくいものの、1年を通すとかなり大きな金額になることがあります。

そのため、家計を見直すときは、まず通信費や保険料、車の維持費などの固定費を確認し、あわせて医療費や介護費、臨時支出を年間ベースで把握することが大切です。毎月の支出だけでなく、年間でいくら出ていくのかを見える化すると、家計改善のヒントが見つかりやすくなります。

年金月24万円は少ない金額ではありませんが、物価上昇や社会保険料、医療費、住居費などの負担が重なると、思ったほど余裕が出ないこともあります。まずは固定費、医療・介護費、臨時支出の3つを整理することが、家計を立て直す第一歩になるでしょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部