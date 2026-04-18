AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝が現地時間17日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はアウェイでアル・イテハド（サウジアラビア）と対戦した。

町田はリーグフェーズを5勝2分け1敗と首位でフィニッシュ。ノックアウトステージ・ラウンド16では江原FC（韓国）を2戦合計スコア1－0で制してベスト8に勝ち進んだ。

対するアル・イテハドは、14日に行われたノックアウトステージ・ラウンド16でアル・ワフダ（アラブ首長国連邦）と対戦し、延長戦の末に1－0で勝利。本拠地であるジッダ（サウジアラビア）で開催される準々決勝に進出した。

試合は、アル・イテハドがボールコントロールし、積極的にシュートを試みる展開となる。それでも町田は徐々にペースを掴み、チャンスを作り出していく。すると31分、町田は敵陣深くの右サイドでロングスローのチャンスを獲得すると、ボックス内でのこぼれ球をテテ・イェンギが左足でシュート。これがアル・イテハドのファビーニョにディフレクションしながらゴールネットを揺らし、町田が先制してみせた。

町田は先制後も勢いに乗り、何度もシュートまで持ち運んでいく。しかし加点することはできず、対するアル・イテハドも得点を奪うことができないまま前半が終わった。

後半に入ると、アル・イテハドは立ち上がりから攻め込んでいく。一方の町田は自陣に押し込まれる状況が続き、シュートまで持っていくことができない。そんな中、町田の黒田剛監督は66分にナ・サンホとエリキを下げ、代わって徳村楓大と仙頭啓矢をピッチに送り出した。

アル・イテハドはその後も猛攻をかけるが、町田は粘り強く守り最後の最後で得点を許さない。黒田監督は76分にも交代策を講じ、ネタ・ラヴィと中村帆高に代えて望月ヘンリー海輝と下田北斗を投入する。

町田はその後も攻勢を増すアル・イテハドにチャンスこそ作らせるが、体を張った守備でゴールだけは決めさせない。

しかし86分、アル・イテハドはFKのチャンスを得ると、フセム・アワールがボックス内でキッカーが蹴ったボールを頭で折り返し、ダニーロ・ペレイラが右足で合わせて得点。アル・イテハドが追いついたかに思えたが、オンフィールドレビューの末に、ペレイラがシュートの際にハンドをしたとして取り消された。

このまま試合は終了。アル・イテハドの猛攻を耐え抜いた町田が、1－0でアル・イテハドに勝利し、準決勝への切符を掴み取った。

【スコア】

FC町田ゼルビア 1－0 アル・イテハド

【得点者】

1－0 31分 イェンギ（FC町田ゼルビア）

【動画】町田が準決勝へ! FC町田ゼルビアvsアル・イテハド