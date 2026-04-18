チャンピオンシップ（イングランド2部）第43節が17日に行われ、ブラックバーンとコヴェントリーが対戦した。

ホームのブラックバーンは、降格圏の22位オックスフォード・ユナイテッドとの勝ち点差が「4」という状況。しかしオックスフォード・ユナイテッドよりも消化試合数が1つ多く、残留へ少しでも勝ち点を獲得したいところだった。大橋祐紀と森下龍矢は共に先発出場した。

対するフランク・ランパード監督率いるコヴェントリーは、引き分け以上の結果で25年ぶりのプレミアリーグ昇格達成となる一戦に臨んだ。これまでリーグ戦42試合を消化し、25勝10分け7敗で勝ち点「85」を積み上げており、2位のイプスウィッチとは消化試合数が1つ多いとはいえ勝ち点「10」差をつけている。この試合でプレミアリーグ昇格を果たすことはできるか。坂元達裕は肋骨の痛みのため欠場となった。

序盤はお互いに拮抗した展開が続くが、試合が経過するにつれて徐々にコヴェントリーがボールを保持していく。対するブラックバーンも、右サイドのライアン・アレビオスと森下を中心に何度かチャンスを作る。しかし前半はお互いに得点を奪えないまま終わった。

後半は立ち上がりからコヴェントリーがボールをコントロールしていく。ところが54分、ブラックバーンのアレビオスが右サイドからカットインしてからシュート。このシュートはコヴェントリーの選手にブロックされたものの、ボックス内にいた森下がこぼれ球をすかさず左足でシュート。これがゴールネットを揺らし、ブラックバーンが先制した。

プレミアリーグ昇格へ何としても1点がほしいコヴェントリー。攻勢を仕掛け続けるが、その1点を奪うことができない。しかし84分、コヴェントリーは敵陣の右サイドという位置でFKを獲得する。キッカーのヴィクトー・トープが蹴り込んだボールをボビー・トーマスが頭でゴールに流し込み、試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま終了し、コヴェントリーは1－1でブラックバーンとドロー。この結果、コヴェントリーは25年ぶりとなるプレミアリーグ昇格を果たした。

次節、ブラックバーンは22日にアウェイでシェフィールド・ユナイテッドと、コヴェントリーは21日にホームでポーツマスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ブラックバーン 1－1 コヴェントリー

【得点者】

1－0 54分 森下龍矢（ブラックバーン）

1－1 84分 ボビー・トーマス（コヴェントリー）

【動画】コヴェントリーが25年ぶりにプレミアリーグに昇格！