結婚して子どももいるのに、昔の好きな人が夢に出てくる…未練があるけど連絡は取らないほうがいい？ 悩む相談者に共感の声殺到

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「昔の好きな人が夢に出てきて困っている」という相談を紹介しました。昔好きだった人が、いまだに夢に出てきて困っています。当時はずっと片想いで、曖昧な関係のまま、結局最後まで「好き」という言葉は伝えられませんでした。自分なりに折り合いはつけたつもりでいましたが、やはり未練があるのかなと思ってしまいます。しかし、私には今、結婚して子どももいます。連絡手段はあるけれど、最後に連絡をとったのはもう7年前。長い期間、ちょこちょこと会っていた人なので、普通に友達としても「今、何してるのかな」と気になってしまいます。でも、連絡は取らないほうがいいですよね……。この未消化の気持ちを誰にも相談できず、メッセージを送りました。（30代 女性 会社員）この切実な告白を受け、パーソナリティの住吉は「未だに夢に出てくるなんて、すごいですね！ どのくらいの頻度かはわかりませんが、やはりどこかに“未消化の部分”が残っているのかもしれませんね」とコメント。住吉は、自身の著書『50歳の棚卸し』（講談社）でのエピソードを引き合いに出し、1つの解決策を提案します。「私も以前、結婚する前の独身時代に“人生の中で未消化だった元カレ”を訪ね歩いてみたことがあるんです。『あの人は素晴らしい人だったのに、もったいないことをしたな……』と思う人に連絡をして会ってみたんですね。結果は……撃沈でした（笑）」しかし、その“撃沈”こそが大きな転機になったと言います。「実際に会ってダメだったことで、ものすごくスッキリしたんです。『あ、もうこれでもう気にならない』『夢も見ない！』と思えるようになりました。だから、直接ぶつかって白黒つけるという手段もあるにはあるんですよね」その一方で、相談者が既婚であり、お子さんもいる現状を考慮し、「今、連絡を取ることで誤解が生まれたり、せっかくの今のハッピーな生活にいらぬトゲが立ってしまうのも心配です」と懸念を示しました。「もし共通の友達がいたら、『あの人、今は最低なやつになってるよ』なんて噂を聞けると、意外とスッと冷めたりもするんですけどね（笑）」と語り、その他のリスナーにもアドバイスを呼びかけました。――このお悩みに対し、同じような経験を持つリスナーから共感とアドバイスが続々と寄せられました。私も既婚で子どもがいますが、いまだに学生時代の好きな人を夢に見ることがあります。でも、夢に出てくる彼らは、自分が思う「理想の姿」で出てきているだけだと思うんです。あの頃の好きだった気持ちのフィルターがかかっているだけで、現実の彼に会ったとして、同じようにときめけるとは限りません。夢に出てきたら「ラッキー！若い頃のときめきを思い出せた！」と割り切って、甘酸っぱい思い出として噛み締めるくらいで良いのではないでしょうか。（東京都 37歳 女性 パート）僕も数年前に喧嘩別れした相手を思い出したりすることがあるので、共感しかありません！ 今頃何をしているのか気になってSNSのアカウントを見ようとしたりもしますが、それは心にさらにダメージを負うだけ。やはり「過ごした日々は良い思い出」と割り切るのが一番です。お互いに頑張りましょう！（埼玉県 31歳 男性 会社員）「いまだに夢を見る」という話を聞いて、私と同じだ！と衝撃を受けました。もう20年も前のことで、私も結婚して子どももいるのになぜだろう……と。もしかして未練があって生き霊でも飛ばしているのではないかと悩んだ時期もありましたが、自分だけじゃないと知って安心しました。普通のことだと思って、もう気にしないことにします！（埼玉県 56歳 男性 会社員）ーー放送を通じ、多くの人が過去の未完了な思いを抱えながら、今の生活を営んでいることが浮き彫りになりました。夢に現れるかつての想い人は、今の日常に足りない刺激や、若かりし頃の自分を投影した鏡のようなものかもしれません。住吉は最後に、「誰にも言えない気持ちをこうして言葉にするだけでも、整理の一歩になりますよね」と、相談者の勇気を称えました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM