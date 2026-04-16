マイナビはこのほど、ペットオーナーとトリミングサロンを最適につなぐマッチングサービス「HugWag(ハグワグ)」のペットオーナー向けアプリケーションをリリースした。

HugWag

ペットオーナーとサロン双方の課題に対応

子どもや同居家族に代わってペットを「家族の一員」として迎える価値観が広がっており、ペット関連市場やサービスへの関心も高まっている。一方で、ペットオーナーがトリミングサロンを選ぶ際には、各サロンの得意な犬種やカットスタイルなどを比較しづらく、自分のペットに合うサロンを見つけにくいという課題がある。トリミングサロン側にとっても、自店舗の強みや対応できる内容を十分に伝えきれず、事前にペットオーナーの要望を把握しにくいことが課題となっている。

同社は、こうした課題に対応するため、両者を最適につなぐマッチングサービスを開発した。2025年10月にはトリミングサロン向けアプリの提供を先行開始し、各サロンが自店舗の強みやトリマーのカット実績などを登録できる環境を整えてきた。このたび、ペットオーナー向けアプリケーションをリリースすることで、双方がアプリ上でつながるサービス基盤が完成したため、同サービスの正式提供を開始する。サービス提供は東京都内から開始し、今後順次エリアを拡大していく予定だ。

サロン探しから施術後記録まで一貫対応

HugWag

HugWagは、ペットオーナーが自分とペットに合ったトリミングサロンを探し、チャットでの事前相談やカットの希望イメージの共有、予約、施術後の記録確認までをアプリ上で一貫して行えるサービス。サロンの基本情報に加え、トリマーの得意な犬種やカット実績、利用者の口コミ・評価を確認でき、複数のサロンを比較・検討しながら、自分とペットにとって最適なサロンを選ぶことができる。また、ペットの情報や希望条件を登録することで、条件に合ったトリミングサロンから提案(オファー)を受け取ることができ、効率的なサロン選びを実現する。

希望するカットスタイルや長さ、顔周り・耳・しっぽなどのこだわりポイントは、写真やテキストで事前に共有できる。施術前に具体的なイメージを伝えることで、仕上がりのミスマッチを防ぐ。

予約前の相談から当日の細かなやり取りまで、サロンとチャットでコミュニケーションが可能。電話を使わず写真やメッセージでスムーズにやり取りできる。

施術後のペットの写真や、健康状態などを記録した「カルテ」をサロンから受け取ることができ、履歴として蓄積されるため、次回以降のオーダーやペットの成長・健康管理にも活用できる。