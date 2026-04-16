クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ準々決勝セカンドレグの前日会見に出席。チームメイトとの裏話やオリヴァー・グラスナー監督への信頼を明かした。15日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

グラスナー監督のもとでクラブ史上初のFAカップ制覇を成し遂げ、今シーズンのECLに参戦しているクリスタル・パレス。リーグフェーズでは3勝1分2敗の9位に終わり、ノックアウトフェーズへのストレートインを逃したが、プレーオフでズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）、ラウンド16でAEKラルナカ（キプロス）を撃破。欧州コンペティション初出場ながらベスト8まで駒を進め、準々決勝ファーストレグではフィオレンティーナに3－0で快勝した。

鎌田にとっては自身2度目の欧州制覇を目指す大会だ。2021－22シーズン、フランクフルトに在籍していた鎌田はグラスナー監督のもと、元日本代表MF長谷部誠氏らとともにヨーロッパリーグ（EL）を制覇。イングランドの地で再会を果たした恩師と再びヨーロッパの頂点を目指して歩みを進めている。

初の欧州コンペティションを戦うクリスタル・パレスにとって、EL制覇を経験した2人の存在は心強いものだろう。鎌田は「ヨーロッパでの試合にはたくさん出場していて経験もありますが、自分がどれだけチームに貢献できているかは分かりません」と前置きしつつ、次のようにコメントしている。

「少なくとも、僕と監督はすでにヨーロッパのタイトルを勝ち取っています。監督の戦術はトーナメント戦に非常に適していますし、守備戦術においては世界最高レベルだと思っています。だからこそ、ヨーロッパの大会で優れた成績を収められているんだと思います」

会見では今シーズンから共闘するスペイン代表FWジェレミ・ピノについても質問が飛んだ。「残念ながらジェレミとはあまり話せないんです。彼も僕も英語が得意ではないので」と明かした鎌田は、新天地でここまで公式戦41試合出場5ゴール4アシストという成績を残している背番号「10」について次のように言葉を続けた。

「練習での彼の努力をみんなが見ています。プレミアリーグでプレーするのがどれほど難しいか僕も知っていますし、選手には時間が必要です。選手たちは毎回の練習でハードワークし、全力を尽くしています。それが僕たちにできるすべてです。ジェレミはいつも本当に一生懸命練習しているし、努力を惜しみません。みんながそのことを分かっていますし、彼にはただ時間が必要なんです」

3点リードという大きなアドバンテージを手にフィオレンティーナの本拠地に乗り込むクリスタル・パレス。鎌田の活躍にも期待がかかる一戦は、日本時間17日の午前4時にキックオフされる。

【ハイライト動画】鎌田大地が自身2度目の欧州制覇へ！ パレスは準々決勝1stレグで3発完勝