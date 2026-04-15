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ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、守護神を補強するためにエドウィン・ディアス投手をフリーエージェント（FA）で獲得した。しかし、開幕から調子が上がらないディアスについて、故障の懸念が浮上している。米メディア『スポーティング・ニュース』のKD・ジェイン記者が言及した。

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ディアスは今オフ、3年6900万ドル（約110.2億円）の契約で加入したが、直近の登板で救援に失敗。9回に失点3を喫し、その後の試合では登板機会があっても起用されないなど、チームは慎重な姿勢を見せている。

背景にあるのが球速の低下だ。これまでフォーシームは平均97マイル（約156.1キロ）以上を誇っていたが、直近登板では平均95.5マイル（約153.7キロ）と約2マイル落ちている。

デーブ・ロバーツ監督もこの点を認め、「日々の状態を見ながら判断する」と説明した。キャッチボールやトレーナーの報告を踏まえ、起用を決めていく方針を明かした。

状態が不安視されるディアスについてジェイン氏は「彼は腕に違和感はないと述べており、メカニカルな問題の可能性は排除されている。あとはドジャースのトレーナー陣が、何が問題なのかを突き止め、本来の球速に戻せるかどうかが鍵となるだろう」と言及した。

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