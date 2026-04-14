ヤクルト、序盤を1点リードで中盤へ

1回裏にヤクルトが1点を先制し、序盤を終えて1-0。DeNAは得点を奪えていない。ヤクルトは古賀、丸山和、DeNAは宮﨑がそれぞれ打点を挙げているが、試合の均衡は崩れていない。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)武岡 8(投)小川 9(右)丸山和

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(遊)宮下 7(中)蝦名 8(捕)松尾 9(投)竹田

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5