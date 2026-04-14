ヤクルト、序盤を1点リードで中盤へ
1回裏にヤクルトが1点を先制し、序盤を終えて1-0。DeNAは得点を奪えていない。ヤクルトは古賀、丸山和、DeNAは宮﨑がそれぞれ打点を挙げているが、試合の均衡は崩れていない。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)武岡 8(投)小川 9(右)丸山和
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(遊)宮下 7(中)蝦名 8(捕)松尾 9(投)竹田
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5