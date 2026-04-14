リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝・2ndレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けて意気込みを示した。13日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。

CL・ラウンド16でガラタサライを破ったリヴァプールは、準々決勝で昨シーズンの王者PSGとの対戦が決定。敵地で行われた1stレグは、0－2で完敗。エースのモハメド・サラーをベンチに置き、5バックで臨んだものの、PSGに先勝を許す形となった。

スロット監督は第2戦での逆転突破に向けて、「明日は特別なことができるという信念がある」と意気込む。「ただ、それを実現するためには、我々が特別な存在にならなければならない。なぜなら、欧州王者との対戦だからだ。ミッションは複雑だが不可能なものではない」と語り、本拠地『アンフィールド』での逆転を誓っている。

また、スロット監督は逆転劇に欠かせない要素として、ファン・サポーターのさらなる後押しを求めている。

「ファンの存在は我々のパフォーマンスと同じくらい重要になるので、先週よりもはるかに良い試合をしなければならない。昨シーズンのアンフィールド（昨季のホームでのPSG戦）を経験した選手は、これから何が起こるかわかっていると思う。ファンの皆が、昨シーズンよりもさらにギアを上げてくれることを願っている」

「昨シーズンの雰囲気は信じられないくらい素晴らしかった。ファンは大きな声援を送ってくれると思うし、それは必要なことだ。そうすれば予想以上の結果を得られると思う。でも、第一に必要なのはより良いパフォーマンスだ」

これまで、欧州の舞台で数々の逆転劇を演じてきたリヴァプール。アンフィールドの地で不可能を可能に変えることができるのか。注目の一戦は日本時間15日の午前4時に控えている。