毎日のヘアケアが、あなたの自信と余裕を左右する…もし、たった一本でその両方が手に入るとしたら？

山﨑賢人＆藤木直人、初共演！“10年後もキマる”髪への新提案

男性の皆さん、毎日のヘアケアに「自信」と「余裕」はありますか？この度、メンズブランドの雄「uno（ウーノ）」が、その問いかけと共に革新的な新製品を引っ提げ、新たなTVCMをスタートさせました。注目すべきは、ブランドアンバサダーとしてお馴染みの山﨑賢人さんと、確かな存在感を放つ藤木直人さんの初共演！「10年後もかっこよく」という力強いメッセージを掲げ、二人が織りなす“遊び心”あふれる世界観に、きっとあなたも引き込まれるはずです。今回は、この話題のCMの裏側と、男性の髪の悩みに応える新発想の「4Dオールインワンシャンプー」の魅力に迫ります。

「Salon de uno」が示す、自信と余裕のヘアケア

今回のCMの舞台は、なんとも魅力的な架空のサロン「Salon de uno」。山﨑さんはトップスタイリストとして、そして藤木さんはサロンオーナーとして登場し、二人の軽妙な掛け合いが、見る者をその特別な空間へと誘います。

来店した少し不安げなゲストに対し、山﨑さんと藤木さんが投げかけるのが「今日欲しいのは、自信？それとも余裕？ 」という問い。悩むゲストに、余裕たっぷりの微笑みで「両方？ 」と返すシーンは、まさにこのCMの象徴です。ヘアケアが単なる身だしなみではなく、気持ちに「自信」と「余裕」をもたらすきっかけになり得るというメッセージを、ユーモアを交えながら伝えています。

CMのクライマックスでは、シャンプーで満足したゲストが「また来ます！」と言うと、藤木さんが「もう来なくて大丈夫」と一言。そして山﨑さんがサロンの外を指差しながら「売ってるんで」と、日常で簡単にこの体験が手に入ることを教えてくれます。この軽快なやり取りが、製品への期待をさらに高めてくれますよね。

新しいTVCMは2026年4月20日（月）より全国で放映開始。CM動画も公開予定ですので、ぜひチェックしてみてください！

CMタイトル：ウーノ 4Dオールインワンシャンプー「salon de uno 自身と余裕」篇（30秒／15秒）

放映開始日：2026年4月20日（月）

【徹底解剖】4つの機能で未来の髪をデザインする「4Dオールインワンシャンプー」

CMで山﨑さんと藤木さんが自信を持って勧めるのが、この春ローンチされたばかりの「4Dオールインワンシャンプー」です。私もその名前に惹かれ、一体どんな製品なのか詳しく調べてみました。

驚きの4in1機能！時短と未来への投資を両立

このシャンプー最大の特長は、男性特有の「ガシガシ洗い」といったヘアケア習慣に着目し、なんと4つの機能を1本に集約している点です。

具体的には、

* シャンプー：しっかり汚れを落とす

* トリートメント：髪に潤いとまとまりを与える

* スカルプケア：頭皮の健康を保つ

* ベースデザイン：スタイリングしやすい髪の土台を作る

これらが一本で完結するんです。忙しい毎日を送る男性にとって、シャンプー、コンディショナー、トリートメントと何本も使い分けるのは正直手間ですよね。これ一本あれば、毎日のバスタイムが劇的にスマートになります。まさに時短と、未来の髪への賢い投資を両立できる、画期的なアイテムです。

さらに、こだわりは泡にも。指通りの良さを追求した「4Dバウンス泡」は、洗い心地もきっと格別なはず。泡立ちが良いと、ついつい力を入れてしまいがちな男性の頭皮を優しく洗い上げ、健やかな状態へと導いてくれるでしょう。

あなたの髪質に合わせた2つの選択肢

uno 4Dオールインワンシャンプーは、男性が抱える髪の悩みに寄り添うため、2種類のラインナップが用意されています。

：ハリ・コシ強化＆ボリュームアップ（へたりやすい髪、根元から立ち上げたい方におすすめ）：手触りしなやか＆まとまりアップ（パサつき広がる髪、サラッと仕上げたい方におすすめ）

ご自身の髪質やなりたいイメージに合わせて選んでみてくださいね。香りはどちらも心地よいナチュラルなシトラスグリーンティーで、爽やかなバスタイムを演出してくれそうです。

コスパも優秀！お財布にも優しい賢い選択

価格は「オープン価格」ですが、オールインワンであることのメリットは計り知れません。シャンプー、コンディショナー、トリートメント、スカルプケア用品、そしてスタイリングベース剤をそれぞれ購入することを考えると、この一本に集約されているのは経済的にも非常に賢い選択と言えるでしょう。忙しい現代男性のライフスタイルに寄り添いつつ、お財布にも優しい。これこそが、unoが目指す「今も未来もキマる髪」へのアプローチです。

「Salon de uno」の体験を自宅で！手軽な購入方法

CMで山﨑さんが「売ってるんで」と言っていた通り、このシャンプーはドラッグストアやバラエティショップ、オンラインストアなどで手軽に購入できます。「Salon de uno」での贅沢な体験を、自宅で毎日手軽に再現できるというのは、まさに最高の提案ですよね。

「uno」ブランドが追求する、時代とともに進化する男性の「かっこよさ」

「uno」は、1992年に「世の若き男性を1番かっこいい男性に導く」という想いのもと誕生しました。イタリア語で「1」を意味するブランド名には、その強い意志が込められています。かつては「何事もTOPであれというナンバー1志向」だった時代から、現代の「それぞれの暮らしの中で最も自分らしく輝くオンリー1志向」へと、常に時代の流れに寄り添いながら、男性たちの価値観とともに成長を続けてきたブランドです。誰でも簡単に、いま以上に見た目と心が変わることを楽しめる。「uno」は、まさにそんな “メンズデザインブランド” として、私たちの「かっこよくなりたい」という気持ちを後押ししてくれています。

最後に：あなたも「自信」と「余裕」を手に入れませんか？

山﨑賢人さんはインタビューで、「髪がきちんとキマると気分も上がるし、自信や余裕につながるなと改めて思った」と語っています。また藤木直人さんも「毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってある」と、ヘアケアがもたらす心の変化に触れています。

日々の中で「自信がないな」「もう少し余裕があれば」と感じることは誰にでもあります。でも、そんな時に、日常のちょっとしたケアが、前向きな気持ちを呼び起こしてくれるきっかけになるのだとしたら、こんなに素晴らしいことはありません。unoの「4Dオールインワンシャンプー」は、まさにそんな「未来の自分へのちょっとした投資」になるはずです。今も未来も、最高の自分であり続けるために。皆さんもぜひ、この新しいヘアケア体験で「自信」と「余裕」を手に入れてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。