◆魅力いっぱいの鉄道銘柄

交通系の株主優待は、鉄道乗車券や運賃割引券など、日常生活で直接使える点が大きな魅力です。特に通勤・通学で電車を利用する人や、旅行・出張が多い人にとっては、固定費の削減に直結する実用性の高い優待といえます。優待の価値は利用頻度に比例するため、自分の生活圏と路線が一致しているかが重要なポイントです。

また、鉄道会社は運賃収入に加え、沿線の不動産や流通網、ホテルなど多角的な事業を展開しているケースが多く、景気回復やインバウンド需要の恩恵を受けやすい側面もあります。一方で、天災などの災害や2020年のコロナ期を代表とする景気減速の影響を受けやすい点には注意が必要です。

初心者は「普段使う路線を基準に選ぶ」「長期保有を前提にする」ことが重要です。優待利回りだけでなく、配当や企業の安定性も含めて総合的に判断することで、無理なく活用できる投資につながります。

今回は、注目の鉄道系の株主優待を3つ紹介します。

◆東急＜9005＞

東急＜9005＞の優待は、沿線利用者に便利な乗車証に加え、グループ施設で使える各種優待券も魅力です。首都圏の通勤・通学利用者にとっては実用性が高く、生活圏に密着した優待といえます。不動産や商業施設事業の比重も高く、安定した収益構造を持つ点も評価されます。沿線価値の向上とともに中長期的な成長も期待できる銘柄です。

◆東日本旅客鉄道＜9020＞

東日本旅客鉄道＜9020＞の優待は、鉄道利用の割引券に加え、グループ店舗・施設で使える株主サービス券も魅力です。特に首都圏在住者にとっては利用機会が多く、実用性の高さが魅力といえます。鉄道事業に加え、駅ナカや不動産など収益源が分散している点も強みです。インバウンド回復の恩恵も期待される一方、景気動向に左右される側面もあるため、長期視点での保有が前提となる銘柄です。

◆西日本旅客鉄道＜9021＞

西日本旅客鉄道＜9021＞は片道運賃・料金が50％割引となる鉄道割引券を中心に、広範囲で利用できる割引券が魅力です。観光需要の影響を受けやすく、インバウンド回復局面では業績改善が期待されます。新幹線や在来線など幅広い路線網を持ち、旅行用途でも使いやすい優待です。一方で、地域依存度が高いため、関西圏での利用頻度が重要な判断ポイントとなります。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）