「車中泊は好きだけど、寝るたびに荷物を移動させるのが本当に面倒…」そんなあなたに朗報です！軽キャンパーの常識を覆す新型「BOUKEN号」は、その悩みを過去のものにします。この記事を読めば、荷物を積んだまま大人2人が快適に眠れる秘密、そして手軽なポータブル電源システムがもたらす自由な旅の魅力が全てわかります。



## 軽キャンパーの常識を変える！「BOUKEN号」が提案する新しい旅のスタイル



忙しい日常から離れ、自分だけの空間で自然を満喫する――そんな夢を、もっと気軽に、もっと自由に叶えてくれる軽キャンピングカーが誕生しました。それが、有限会社平野オートボディーのキャンピングカーブランド「HIRABO」から登場した新型軽キャンピングカー「BOUKEN号」です。



私がこの「BOUKEN号」に最初に目を奪われたのは、「シンプル・イズ・ベスト」というコンセプト。ともすれば複雑になりがちなキャンピングカーの常識を、大胆に、そして賢く刷新している点に強く惹かれました。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？



### 荷物そのまま、大人2人がゆったり眠れる高効率空間



多くの軽キャンパーオーナーが抱える共通の悩み、それは「寝るために荷物を外に出さなければならない」という問題ではないでしょうか。しかし、「BOUKEN号」は、その悩みを独自の高効率な空間設計で見事に解決しています。キャンプ道具やレジャー用品を車内に積んだままでも、大人2人が足を伸ばして快適に就寝できるスペースを確保。これは、まさに「移動する秘密基地」！ 思い立った時にすぐに出発できる手軽さは、冒険心をくすぐります。





車の後ろで車椅子を操作する男性。車内にはベッドやワニのぬいぐるみが見え、荷物を積んだまま寝られる様子が伺えます。





車内には木製のベッドフレームとクーラーボックスがスマートに配置されており、緑色のクッションにはワニのぬいぐるみが。



### 複雑な固定式はもう不要！ポータブル電源仕様がもたらす自由と経済性



キャンピングカーの電源システムは、時に複雑でメンテナンスが大変なイメージがありますよね。「BOUKEN号」は、あえて複雑な固定式サブバッテリーシステムを搭載せず、市販のポータブル電源を活用する仕様を採用しました。



これは非常に画期的なアプローチだと感じました！ そのメリットは以下の通りです。



電装トラブルのリスク最小化: 複雑な配線が少ないため、システム全体の信頼性が向上し、トラブルが起きにくくなります。

メンテナンスフリー: バッテリー交換やシステムのアップデートも、ポータブル電源を入れ替えるだけでOK。専門知識はほとんど不要で、手軽に扱えます。

常に最新へアップデート: 技術の進化が早いポータブル電源市場。いつでも最新の高性能なものに買い替えることで、長く快適に使い続けられます。



初期投資や維持コストの面でも、この「ポータブル電源仕様」は非常に賢い選択肢と言えるでしょう。ランニングコストを抑えつつ、常に最高の電力環境を享受できるのは、コスパを重視する方には見逃せないポイントです。



### 長身でも快適！240cm超ロングベッドとこだわりの天然木デザイン



「BOUKEN号」のインテリアは、シンプルでありながらも機能美が光ります。天然木を多用した内装は、温かみと冒険心を同時にくすぐるスタイリッシュな仕上がり。木目調の落ち着いた雰囲気は、長旅の疲れを癒してくれるでしょう。



ベッドは、ハイ、ミドル、ローの3種類の高さから選べるだけでなく、オプションで240cmを超える超ロングベッドも設定可能。私も身長が高めなので、これは本当に嬉しいポイントです。体格の大きな方でも足を伸ばして快眠できるのは、旅の質を格段に上げてくれるはず。欧米からのインバウンド客や長期滞在者にも最適、というのも納得です。





車内が改造されたキャンピングカー。後部座席が取り外され、木目調のベッドや収納スペースが落ち着いた雰囲気を醸し出しています。





木製のテーブルとベンチシート、窓が写る車内インテリア。ベージュのクッションが優しく、落ち着いた雰囲気を演出。



## スズキ エブリイバンをベースにした高い拡張性



「BOUKEN号」のベース車両には、広い室内空間と高い走行性能で定評のあるスズキ エブリイバンが採用されています。2WD/4WD、ターボの有無など、お客様の用途に合わせて最適な仕様を選択できるのも魅力的。さらに、家具の色やシート生地など、ライフスタイルに合わせたカスタマイズにも柔軟に対応してくれるそうですよ。自分だけの「BOUKEN号」を作り上げる楽しみも味わえますね。



## 信頼のブランド「HIRABO」と有限会社平野オートボディー



「BOUKEN号」を生み出したのは、東京都八王子市で鈑金塗装・車検整備・車両販売を手掛ける有限会社平野オートボディー。自動車のプロフェッショナル集団として、長年の経験と技術に裏打ちされた信頼があります。



2025年にオープンした新拠点「ヒラボ八王子ベース」は、「夢と冒険のガレージ」をコンセプトに掲げ、お客様の多様なニーズに応える車両を提供しています。彼らが提案する「BOUKEN号」は、まさにそのコンセプトを体現した一台と言えるでしょう。長年にわたり自動車と向き合ってきた彼らだからこそ、使い手の視点に立った、本当に価値のある軽キャンパーを開発できたのだと思います。



## 実物体験のチャンス！イベント情報



実際に「BOUKEN号」のサイズ感や積載力を体感してみたい方も多いのではないでしょうか。朗報です！



神奈川キャンピングカーフェア2026 in 川崎競馬場 春の大商談会に「BOUKEN号」が出展されます。



開催日時: 2026年4月25日（土）・26日（日） 9:30〜16:00

会場: 川崎競馬場特設会場（競馬場内駐車場）

入場料: 無料



さらに、2026年7月には「東京キャンピングカーショー2026」（東京ビッグサイト）への出展も予定されているとのこと。これらの機会をぜひ活用して、あなたの「冒険の相棒」となり得る一台を直接確認してみてください。詳細な仕様やカスタマイズの相談もできるかもしれませんね。



## まとめ：あなたの旅を「BOUKEN号」でアップグレードしよう



「BOUKEN号」は、軽キャンパーに求められる実用性と、所有する喜びを感じさせるデザイン性を見事に両立させた一台です。「シンプル・イズ・ベスト」という哲学が息づくこのキャンピングカーは、これからの車中泊やアウトドアのスタイルを大きく変える可能性を秘めていると、私は強く感じました。



手軽に、そして自由に。あなたの次の冒険は、この「BOUKEN号」と共に始めてみませんか？



### 関連記事

有限会社平野オートボディー 公式サイト

HIRABO YouTubeチャンネル

* 神奈川キャンピングカーフェア 詳細

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。