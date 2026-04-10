HRソリューションズとシンクロ・フードは3月18日、採用管理システム「リクオプ」および雇用管理システム「ハイソル」と、飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始した。

リクオプとハイソルは、外食や小売など幅広い業界で年間900万件以上の応募を扱う実績を持つクラウドサービス。求人飲食店ドットコムは、7万3,000店以上の掲載実績を誇る業界屈指のプラットフォームで、外部の採用管理システムと連携するのは今回が初めての試みとなる。

飲食業界では深刻な人手不足が続く中、複数の求人媒体を併用して募集を行うケースが増えている。しかし、媒体ごとに応募者情報を手動で管理する手間や、対応の遅れによる採用機会の損失が現場の大きな課題となっていた。

今回の連携により、HRソリューションズの特許技術を活用し、求人飲食店ドットコム経由の応募者情報をリクオプやハイソルへ自動で取り込むことが可能となった。これにより、管理画面を複数行き来することなく情報を一元管理でき、応募受付から面接設定までの初期対応スピードが飛躍的に向上する。

両社の強みを掛け合わせることで、選考の歩留まり向上やミスマッチの低減を図り、飲食店における採用プロセス全体の最適化と成功率の向上を支援する。