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7番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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6番 花田 旭 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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5番 高橋 周平 ライトヒット ランナー：1、2塁
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サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁
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4番 細川 成也 サードエラー ランナー：1塁
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8番 髙寺 望夢 レフトフライ 3アウト
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7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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6番 木浪 聖也 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
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3番 Ｊ・ボスラー セカンドゴロ 3アウト
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2番 田中 幹也 ショートライナー 2アウト
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1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト
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1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁
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3番 森下 翔太 セカンドフライ 2アウト
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2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト
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1番 近本 光司 ファーストヒット ランナー：1塁
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