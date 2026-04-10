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2026.04.10 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 2 1
中日 0 0 0 1 0

  • OUT

    7番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 花田 旭 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 高橋 周平 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 細川 成也 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    8番 髙寺 望夢 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 木浪 聖也 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｊ・ボスラー セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ファーストヒット ランナー：1塁

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