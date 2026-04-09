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2026.04.09 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 2 0
オリックス 0 0 0 0 0
  • OUT

    8番 友杉 篤輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 杉澤 龍 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 藤岡 裕大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 廣岡 大志 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 山本 大斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 史礁 センターフライ 1アウト

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