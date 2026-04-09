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2026.04.09 18:00 京セラドーム大阪
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8番 友杉 篤輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 杉澤 龍 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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6番 紅林 弘太郎 レフトフライ 2アウト
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5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 1アウト
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7番 佐藤 都志也 見逃し三振 3アウト
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6番 藤岡 裕大 空振り三振 2アウト
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5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト
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4番 太田 椋 セカンドフライ 3アウト
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3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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2番 廣岡 大志 ショートフライ 1アウト
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1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｎ・ソト センターフライ 3アウト
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OUT
3番 山本 大斗 空振り三振 2アウト
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2番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 史礁 センターフライ 1アウト
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