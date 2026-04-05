「鍵閉めたっけ？」で何度も確認してしまう…年を重ねるほど酷くなる“確認癖”に悩む50代相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。3月27日（金）の放送では、年齢とともに深刻になってきた「確認癖」についての相談を紹介しました。「確認」についての相談です。年を重ねるにつれ、確認癖がひどくなってきました。出かける時に「ガスの元栓消したっけ？」「鍵かけたっけ？」と何度もガチャガチャ。何かを送る時も「宛名、合ってるかしら？」と何度も確認。確認しないといられない自分にイライラしています。春はお出かけが増える季節。その都度、出かける前の自分にイライラしては凹んでいます。何か良いアイデアはありますか？（50代 女性）この切実なお悩みに、パーソナリティの住吉は「わかります！ 私も心配性な方なので、ベランダの鍵や電気を確認しに戻ることも多々あります」と激しく同意。「番組スタッフの中にも、エレベーターで下まで降りたのに、また戻って確認するという人がいます。自分にイライラして凹むという気持ち、とってもよく分かります」と多くの人が抱える共通の悩みであることを強調し、その他のリスナーにアドバイスを求めました。――今回の相談に対して、番組には「私もそうです！」という共感の声とともに、具体的で効果的なアドバイスが多数寄せられました。お気持ち、とってもよく分かります。私もそうでしたが、最近は「鍵を閉めた瞬間の動画」や「ガスがOFFになっている写真」をスマホで撮ってから出かけるようにしています。不安になったらその画像を見ればいいので、いちいち戻らなくても安心して外出できるようになりました。ぜひ試してみてください！（埼玉県 49歳 女性）玄関の鍵を閉めたかどうか、あやふやになるのは本当に困りますよね。そこで私が始めたのが「声に出す」ことです。鍵を閉めたら「鍵、閉めた！」、窓を閉めたら「窓、閉めた！」と口に出す。そうすると、目からの情報だけでなく、自分の声が耳を通じて「別ルート」で脳に入るようで、不思議と再確認しなくて済むようになりました。（千葉県 65歳 女性）私も以前、職場のドアを「ガチャンガチャン！」としつこく確認しすぎて、先輩に「壊れるよ！」と怒られたことがあります（笑）。今は、鍵を閉める時に口で「ガチャッ」と音を出すようにしています。閉めた手応えと自分の声が合わさることで、ちゃんと戸締りした実感が持てますよ。それでも心配なら、施錠するとラベルの色が変わる「キーカバー」などの便利グッズを使うのも手です。（埼玉県 43歳 女性 会社員）私は簡単な「一覧表」を作って、チェックしながら家の中を一周しています。最近はアプリもたくさんありますが、私はスマホ自体を忘れることが多いので、あえて紙のリストに「スマホ」も項目に入れてチェックしています。これでお出かけが楽しくなりますように！（東京都 57歳 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM