-
【阪 7-5 広】
-
試合終了
-
OUT
6番 菊池 涼介 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 7番 Ｒ・ドリス
-
OUT
8番 福島 圭音 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
7番 糸原 健斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
代打：Ｄ・モレッタ に代わって 7番 糸原 健斗
-
OUT
阪7-5広
6番 木浪 聖也 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 7-5 広
-
OUT
5番 大山 悠輔 レフトフライ 1アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 森浦 大輔 に代わって 9番 辻 大雅
-
OUT
3番 小園 海斗 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 大盛 穂 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代走 岡城 快生 に代わって 9番 伏見 寅威
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 伏見 寅威 に代わって 7番 Ｄ・モレッタ
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
-
OUT
阪5-5広
2番 中野 拓夢 レフトヒット 阪神得点！ 阪 5-5 広 ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 空振り三振 2アウト
-
OUT
代走：2塁ランナー 坂本 誠志郎 に代わって 7番 岡城 快生
-
OUT
阪3-5広
9番 伏見 寅威 サードゴロ 阪神得点！ 阪 3-5 広 1アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
代打：木下 里都 に代わって 9番 伏見 寅威
-
OUT
8番 福島 圭音 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
サード 小園 海斗が悪送球 ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 サードエラー ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 木浪 聖也 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ショート 小園 海斗 に代わって 8番 勝田 成
-
OUT
守備交代：セカンド 勝田 成 に代わって 6番 菊池 涼介
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 4番 佐々木 泰
-
OUT
守備交代：サード 佐々木 泰 に代わって 3番 小園 海斗
-
OUT
守備交代：キャッチャー 坂倉 将吾 に代わって 7番 石原 貴規
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 森浦 大輔
-
OUT
9番 野間 峻祥 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
代打：中﨑 翔太 に代わって 9番 野間 峻祥
-
OUT
8番 勝田 成 ショートヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 7番 辰見 鴻之介
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 坂倉 将吾 見逃し三振 2アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト
-
OUT
阪2-5広
4番 佐々木 泰 左中間ホームラン 広島得点！ 阪 2-5 広
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 3アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ライトファウルフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 中﨑 翔太
-
OUT
3番 小園 海斗 キャッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 キャッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
阪2-4広
9番 秋山 翔吾 レフトホームラン 広島得点！ 阪 2-4 広
-
OUT
代打：Ｔ・ハーン に代わって 9番 秋山 翔吾
-
OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中川 勇斗 に代わって 9番 木下 里都
-
OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 中川 勇斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
代打：早川 太貴 に代わって 9番 中川 勇斗
-
OUT
8番 福島 圭音 サードゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 島内 颯太郎 に代わって 9番 Ｔ・ハーン
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 3アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大竹 耕太郎 に代わって 9番 早川 太貴
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
6番 木浪 聖也 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐藤 啓介 に代わって 9番 島内 颯太郎
-
OUT
2番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
代打：Ｆ・ターノック に代わって 9番 佐藤 啓介
-
OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
8番 勝田 成 ショートヒット 3アウト
-
OUT
阪2-3広
7番 Ｅ・モンテロ ライト犠牲フライ 広島得点！ 阪 2-3 広 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
阪2-2広
6番 坂倉 将吾 ライトヒット 広島得点！ 阪 2-2 広 ランナー：1、3塁
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 1アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 小園 海斗 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 大竹 耕太郎 センターフライ 3アウト
-
OUT
8番 福島 圭音 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 センターフライ 1アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 Ｆ・ターノック キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 木浪 聖也 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 1アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 3アウト
-
OUT
阪2-1広
1番 近本 光司 ファーストヒット 阪神得点！ 阪 2-1 広 ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 大竹 耕太郎 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 福島 圭音 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 木浪 聖也 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 佐々木 泰 ファーストフライ 3アウト
-
OUT
阪1-1広
3番 小園 海斗 センター犠牲フライ 広島得点！ 阪 1-1 広 2アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 大盛 穂 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 3アウト
-
OUT
阪1-0広
4番 佐藤 輝明 センターヒット 阪神得点！ 阪 1-0 広 ランナー：1塁
-
OUT
3番 森下 翔太 サードゴロ 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.