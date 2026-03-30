「可もなく不可もなく」今永昇太、7奪三振も痛恨3ラン被弾！？　今季初登…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、29日（日本時間30日）に行われたワシントン・ナショナルズ戦に登板し、5回投げて6安打7奪三振4失点となり、今季初登板での敗戦投手となった。しかし、まだ失望するのは早すぎると米メディア『カビースクライブ』が報じている。

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今永はオフシーズンに入ると、球速の向上に力を入れ、安定した成績を残していた。

良い調子のまま2026シーズンに臨み、最初の二人を空振り三振に仕留めて好スタートを切る。

だが、ブレーディ・ハウス内野手とデイレン・ライル外野手に立て続けにヒットを許すと、ジョセフ・ウィーマー外野手にはホームランを打たれてしまう。

嫌な立ち上がりとなったが、それ以降は追加点なくイニングを重ねている。

そして、6回にデイレン・ライル外野手に四球を与えたところで降板した。

結果的に、本塁打さえ許さなければ好投とも受け取れる成績だが、実際には危うい場面はいくつもあった。

同メディアは「彼は登板を通して常に危険と隣り合わせの状態で、最終的な成績も実際よりかなり悪化していてもおかしくなかった。

ただ、いくつかのピンチをうまく切り抜け、大きな失点は免れた。

この日の投球で三者凡退に抑えたのはわずか1イニングだけだった」と評価している。

その上で「全体的に見ると、この日の今永の投球は、可もなく不可もなくといった内容だった。

良かった点（7奪三振）もあれば、悪かった点（初回の被本塁打や、全82球中50球がストライクゾーンを外れていたこと）もある。

今年の彼がどんなシーズンになるかを断言するには、まだ早すぎる。

シーズンは長く、まだ3試合を終えただけ。

1回の登板で判断するのは時期尚早だろう。

あと1〜2カ月様子を見てから評価すべきだ」との見解を示している。

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【了】