年度末に断捨離すると「運気」が上がる？ “捨てるだけ”で気持ちが変わる理由とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「年度末の断捨離と運気」について解説します。「物を捨てたら仕事が回り始めた」「不思議と良い出会いが増えた」……年度末から春にかけて、身の回りを整理する人が増えるこの季節、そんな断捨離にまつわるポジティブな話を耳にすることはありませんか？本当に捨てるだけで人生が変わるの？ と少し不思議に思えますが、実は、環境を整えることで心のあり方や行動に変化が生まれるという考え方には、いくつかの興味深い視点があります。今回は、心や脳の仕組みから見た、整理整頓がもたらす変化について解説します。なぜ物を減らすと、心がふっと軽くなるのでしょうか。私たちの脳は、視界に入る情報が無意識のうちに刺激となって届いていると言われています。これを専門的な視点では、認知負荷（情報を処理するための負担）という言葉で説明することがあります。「物が多い」＝「処理する情報が多すぎる」＝「知らず知らずのうちに脳が疲れやすくなる」さらに、現代人を悩ませるのが、決断するエネルギーの消耗です。服を選ぶ、探し物をする、ストックの数を確認する……選択肢が多いほど、私たちは知らぬ間に選ぶことにエネルギーを使い果たしてしまう傾向があるのです。断捨離とは、いわば余計な迷いを減らすための準備。だからこそ、実行した後に頭がクリアになったと感じやすいのかもしれません。運気という目に見えない言葉を、日常の変化に置き換えてみると、そのポジティブな循環が見えてきます。■空間のゆとり→視界が広がり、新しいチャンスに気づきやすくなる■集中力の向上→目の前のことに没頭できる環境が整う■小さな自信→自分で環境を整えられたという達成感■気持ちの切り替え→過去への執着が薄れ、一歩踏み出しやすくなる特に、自分で決めて行動したという、やればできるという感覚は、次の行動を引き出す大きな原動力になります。「整理する」→「気持ちが前向きになる」→「行動が変わる」→「良い結果につながる」このサイクルがスムーズに回り出すことこそが、私たちが“運が良くなった”と実感するメカニズムの正体と言えそうです。今の時期に整理整頓をおこなうのには、メリットもあります。人間には、新年や年度替わりといった節目に、これまでの自分をリセットして新しいスタートを切りたいと願う、フレッシュスタート効果と呼ばれる心理的な傾向があるからです。新しくなりたいという意欲が高まる年度末は、いつもより思い切りがつきやすく、断捨離を成功させる絶好のタイミングなのです。捨てたいのに捨てられないのは、決してあなたの意志が弱いからではありません。人間には、何かを得ることよりも今あるものを失うことをより強く避けたがるという、損失回避という本能的な心理が備わっていると言われています。もったいないと感じるのは、自分を守ろうとする自然な反応なのです。迷った時は、以下のような自分への問いかけをルールにしてみるのがおすすめです。・この1年、一度も出番がなかった？・同じ役割の物が、他にもある？・今の自分をワクワクさせてくれる？こうした自分なりの手放す基準をあらかじめ決めておくと、脳の負担を減らしながらスムーズに進めることができます。断捨離で起きるのは、魔法のような奇跡ではありません。身の回りを整えることで、自分の心や行動が整い、結果として現実が好転していくという、とても健やかな変化です。まずは引き出し1つ、デスクの上1つからで構いません。小さな手放しから始めてみませんか？ その積み重ねが、この春、あなたに新しい風を運んでくれるかもしれません。