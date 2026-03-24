ハイエースの改良モデルに新適合！TV-KIT「TTV437」を発売｜データシステム｜

データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年1月に一部改良を実施したトヨタ ハイエースについて、「TTV437」の2タイプが適合すると発表した。価格は各2万7280円。

【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KITのパッケージ

TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。走行中でも同乗者がテレビを楽しめたり、カーナビの設定操作をサポートできたりと便利に使えるアイテムだ。

先進安全装備の機能向上や新デザインのバイビームLEDヘッドライトの設定、8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）を全車に標準装備するなどして商品力を高めた改良後のハイエースに適合するTTV437は、TV-KIT機能のオン・オフ操作用の小型スイッチが付属する「TTV437（切り替えタイプ）」、純正ステアリングスイッチの操作でテレビ視聴機能のオン・オフができる「TTV437S（スマートタイプ）」の2タイプを用意。

切り替えタイプはオリジナルの小型スイッチを任意の場所に貼り付けて使用でき、スマートタイプは車両にもともと備わるステアリングスイッチを活用することで追加スイッチを必要としないなど、車両の仕様や好みに合わせて選べる。

TV-KITは純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられるのもポイント。

ハイエースにTTV437を装着して使用した際、TV-KIT機能がオンのときにナビの自車位置やLCA（レーンチェンジアシスト）機能に影響を与えない仕様となっている。ただし、自車マークの動きはTV-KITを使用しない純正時と比べて精度に差がでる場合がある（道路環境により一時的に進行方向や走行場所にずれが生じる場合がある）。

TV-KIT機能をオフにすると、純正ナビとして正常に機能するので、テレビ視聴を行わない場合、もしくは一時的な誤差などが生じた場合はTV-KITの機能をオフにすれば不都合なく利用できるだろう。

なお、適合が確認できているのは8インチのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）装着車だ。（2026年3月24日現在）

［トヨタ ハイエース適合のTV-KIT製品概要］

［品番］

TTV437（切り替えタイプ）

TTV437S（スマートタイプ）

［適合車種］

■トヨタ ハイエースワゴン

〈型式：TRH214W・219W・224W・229W 年式：2026年2月〜〉

・8インチ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）搭載車

・8インチ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus搭載車

■トヨタ ハイエースバン

〈型式：GDH201V・211K／THR200V・211K 年式：2026年2月〜〉

・8インチ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）搭載車

・8インチ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus搭載車

［価格］

2万7280円

「TV-KIT」シリーズの詳細情報

https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp