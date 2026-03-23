日本サッカー協会（JFA）は23日、「サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダー」のJI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」が、2026年6月3日（水）にリリースされることを発表した。

サッカー日本代表「最高の景色を 2026」の公式テーマソングとなるこの楽曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。”。「最高の景色」を目指してFIFAワールドカップ2026（6月開幕）に挑むSAMURAI BLUE（日本代表）の背中を押す応援ソングとなる。

なお、楽曲を歌うJI BLUEは「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダー就任にあたり結成されたグローバルボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニットとなっている。

公式テーマソングがリリースされることを受け、日本代表の森保一監督は以下のようにコメントを発表している。

「（はじめて曲を聞かせていただいて）素晴らしい！ とてもありがたいです。勇気をもらえて、自信を持って試合に挑める、チャレンジする気持ちを後押ししてくれる曲を書いていただき、そして歌っていただき本当にうれしく思います。歌詞にあるとおり、応援する側もされる側も、本当に『運命共同体』だと思っています。できれば喜びを分かち合うシーンだけをこれから作っていきたいですが、勝負は簡単ではないですし、良いときもそうでないときもあります」

「それでも色々な人が共に闘ってくれて、いつもエネルギーをもらえる。この曲は、試合に臨んでいるのはチームだけでなく、日本のみなさんのサポートが常にそこにあることを改めて思い出させてくれます。『夢を現実に』するため、日本一丸となって闘おうとみんなに語り掛けてくれている曲です。ワールドカップでスタジアムに向かうとき、最後に自分の部屋で聞いてから試合に向かおうと思います」

また、作詞・作曲・プロデュースをしたサッカー好きで知られる☆Taku Takahashi 氏（m-flo）は以下のようにコメントしている。

「『勝利を願うだけではなく、信じることをやめない者たちへの讃歌』 日本代表がここまで積み上げてきたものは、奇跡ではなく、長い時間をかけた努力の結果だと思っています。先輩たちから受け継がれてきた想い、ずっと挑戦してきた選手たち、そして、無理だと笑われながらも支え続けてきた、あまたのサポーターたち、その積み重ねの先に、僕たちは『新しい景色』を見てきました」

「歌詞の中心にある『もう誰にも奇跡とは言わせない』という言葉には、日本代表の歩みへの敬意を込めています。無理だと笑われた時も、隣で声を上げてきた、苦しむ背中を信じて、ここまで来た、その声がある限り、僕たちはまた新しい景色を見に行ける。スタジアムでも、ライブのステージでも、僕たちは声を枯らしながら同じ景色を追い続けてきました。サポーターも、選手も、ファンも、アーティストも、立つ場所は違っても、同じ未来を信じて声を上げる仲間です」

「『景色』は、誰かを応援するための歌というより、同じ景色を信じて戦ってきた人たちのための歌。勝利を願うだけではなく、信じることをやめない者たちへ。また新しい景色を見に行こう。この曲が、共に戦い続ける皆さんのアンセムになることを願っています」