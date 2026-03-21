高校野球 夏の甲子園 最新情報（最新ニュース）

2026年3月19日に開幕する、第98回選抜高校野球大会。21世紀枠を含め、32校が頂点をかけて激突する。今回は甲子園に出場できるほどの野球の実力を持ちながら、学力も高い名門校をランキング形式で紹介する。（※『みんなの高校情報』を参照。偏差値で並んだ場合は、出場回数が多い方を上位とする。また、複数の学科・コースがある場合は最も高い値を採用。）

6位：沖縄尚学高等学校

[caption id="attachment_228584" align="alignnone" width="530"] 夏の甲子園で優勝した沖縄尚学ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値：66

所在地：沖縄

正式名称：沖縄尚学高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：9回

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：2回

沖縄県那覇市に位置する沖縄尚学は、昨年夏に続く優勝を目指す。

設置されている学科は普通科のみだが、「最難関大志望コース」「私立大志望コース」など、生徒の進路や目標に合わせた多彩なコースが用意されている。「国際文化科学コース」では、国際的な視野を養う教育が行われているのも特徴的だ。

東京大学や京都大学などの難関国公立大学、および有名私立大学へ多数の合格者を輩出。生徒一人ひとりの進路を実現するための体制が確立されている。

野球部は全国屈指の強豪として名を馳せており、春のセンバツ甲子園では1999年に悲願の優勝。高校野球の歴史にその名を深く刻んだ。さらに2008年にも優勝を達成している。

絶対的エースの末吉良丞を中心に、昨年夏の甲子園を制覇した沖縄尚学。全国の舞台でコンスタントに結果を残し続けているだけに、夏春連覇への期待も大きい。

主なOB選手

伊志嶺翔大（元：千葉ロッテマリーンズ）、比屋根渉（元：東京ヤクルトスワローズ）、嶺井博希（現：福岡ソフトバンクホークス）

5位：佐野日本大学高等学校

[caption id="attachment_252402" align="alignnone" width="511"] 佐野日大ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値：69

所在地：栃木

正式名称：佐野日本大学高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：5回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：0回

栃木県佐野市に位置する佐野日本大学高校は、1964年に創立された私立の男女共学校。久々のセンバツ出場となった。

「特別進学コースαクラス」を筆頭に、「特別進学コース」「スーパー進学コース」など選択肢が豊富。日本大学との高大連携も強みであり、毎年多くの生徒が同大学へ進学を果たしている。

部活動も盛んで、野球部だけでなく陸上部やサッカー部など、全国大会に出場した部活も少なくない。

1990年代は甲子園に出場することもあったが、近年は甲子園から遠ざかっていた。しかし、昨秋の栃木県大会で見事優勝を飾り、関東大会でもベスト4に進出。待ちに待った春の切符を自らの手で掴み取った。

2014年以来、12年ぶりの出場となる佐野日本大学高校。前回のセンバツではベスト4まで勝ち上がったが、今大会はそれ以上の成績を残したいところだ。

主なOB選手

澤村拓一（元：読売ジャイアンツ）、田嶋大樹（現：オリックス・バファローズ）、五十幡亮汰（現：北海道日本ハムファイターズ）

4位：大阪桐蔭高等学校

[caption id="attachment_252401" align="alignnone" width="340"] 大阪桐蔭ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値：70

所在地：大阪

正式名称：大阪桐蔭高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：16回

優勝：4回

準優勝：0回

ベスト4：2回

ベスト8：3回

全国屈指の名門・大阪桐蔭高校。Ⅰ類は偏差値70を誇る進学校だ。

最難関国公立大学や医学部を目指す普通科「Ⅰ類」、国公立大学や難関私立大学への進学を目指す普通科「Ⅱ類」に加え、スポーツや芸術の分野で頂点を目指す普通科「Ⅲ類（体育・芸術コース）」という3つのコースが用意されている。

野球部はもちろんだが、吹奏楽部もメディアに取り上げられる実力を誇り、コンクールなどで見事な演奏を見せている。

これまでに春のセンバツで4回、夏の選手権で5回の全国制覇を成し遂げており、春夏連覇も2度達成している絶対王者だ。西谷浩一監督の指導のもと、毎年全国トップレベルの選手たちが集い、激しいレギュラー争いの中で心身ともに鍛え上げられている。

2024年のセンバツは準々決勝で敗退した大阪桐蔭。春は2022年以来となる悲願の優勝を掴み取りにいく。

主なOB選手

中田翔（元：北海道日本ハムファイターズ）、浅村栄斗（現：東北楽天ゴールデンイーグルス）、西岡剛（元：千葉ロッテマリーンズ）

3位：九州国際大学付属高等学校

[caption id="attachment_252400" align="alignnone" width="374"] 神宮大会を制した九州国際大付ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値：71

所在地：福岡

正式名称：九州国際大学付属高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：4回

優勝：0回

準優勝：1回

ベスト4：0回

ベスト8：1回

豊富なコースが用意されている九州国際大付は、偏差値71を誇る学校だ。

同校には「難関クラス」「Ｓ特進クラス」「特進クラス」「準特進クラス」「進学クラス」と5つのクラスに加え、推薦入試でのみ入学できる「トップアスリートクラス」で構成されている。

学業で難関大学を目指す生徒から、全国の頂点を目指すトップアスリートまで、多様な生徒が同じ学び舎で切磋琢磨しているのが同校の大きな特徴だ。

野球部は、これまで春夏あわせて10回以上の甲子園出場を誇る名門。強打を武器とするアグレッシブなチームカラーで、全国の舞台でも力強い戦いを見せてきた。プロとしてのキャリアもある楠城祐介氏が2023年8月から監督に就任し、新たな歴史を築き始めている。

センバツでの最高成績は2011年の準優勝。昨秋の明治神宮野球大会では優勝を果たし、4回目の出場となる今大会は、神宮王者として臨む。

春夏通じて初の頂点に辿り着けるだろうか。

主なOB選手

加藤大輔（元：オリックス・ブルーウェーブなど）、髙城俊人（元：横浜DeNAベイスターズなど）、清水優心（現：北海道日本ハムファイターズ）

2位：専修大学松戸高等学校

[caption id="attachment_252403" align="alignnone" width="530"] 専大松戸ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

偏差値：71

所在地：千葉

正式名称：専修大学松戸高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：3回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：1回

中高一貫教育を提供する私立の共学校であり、近年は野球部の成長も目覚ましいのが専大松戸である。

千葉県内トップクラスの進学校としても名高く、偏差値は71。難関国公立大学を目指す「E類型」、難関私立大学を目指す「A類型」、スポーツでの進学を目指す「S類型」に分類されている。

とくに英語教育に力を入れており、複数のネイティブ教員が常駐していることが強み。アメリカの高校との姉妹校提携を行うなど、グローバルな教育環境が整っている。

専大松戸は2015年夏に甲子園初出場。しかし、同大会は初戦敗退となり、2021年のセンバツも勝利を飾ることはできなかった。

それでも2023年のセンバツは準々決勝まで勝ち上がり、実力を発揮。少数精鋭の環境で切磋琢磨し、センバツは3年ぶりの出場となった。学業もおろそかにしない校風のもと、甲子園での活躍を誓う。

主なOB選手

上沢直之（現：福岡ソフトバンクホークス）、高橋礼（現：埼玉西武ライオンズ）、渡邉大樹（元：東京ヤクルトスワローズなど）

1位：長崎西高等学校

偏差値：72

所在地：長崎

正式名称：長崎西高等学校

＜選抜大会成績＞

出場回数：2回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：0回

長崎県内で屈指の進学校とされる長崎西は、75年ぶりのセンバツ出場で話題になった高校だ。

文部科学省からスーパー・サイエンス・ハイスクールの指定を長年にわたって受けるなど、先進的な教育やグローバル人材の育成に力を入れている。

偏差値は72となっており、141校ある県内で2位、72校ある公立校に限ればトップだ。九州エリアの国公立大学を中心に、全国の難関国立大や有名私立大へ多数の合格者を送り出している。

野球部は21世紀枠で選出され、1951年以来となる75年ぶり2回目のセンバツ出場を決めた。夏の甲子園を含めても1981年夏以来45年ぶり、春夏通算5回目の大舞台となる。

1951年はベスト4に進出し、確かな実力を発揮した長崎西。近年、21世紀枠での出場校は未勝利に終わるケースが多い中、意地を見せたいセンバツ大会になる。

主なOB選手

プロ野球選手は不在

【了】