ベルギーサッカー協会（RBFA）は20日、3月の国際親善試合に臨むベルギー代表メンバーを発表した。

ベルギー代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、北中米遠征を実施。いずれもホスト国であるアメリカ代表（3/28）、メキシコ代表（3/31）と対戦する。

この2試合に向けてリュディ・ガルシア監督は28名のメンバーを招集。今回のメンバーには、負傷明けのMFケヴィン・デ・ブライネ、FWロメル・ルカクのナポリ勢が復帰。また、17歳MFネイサン・デ・キャット、20歳FWミカ・ゴッツ、21歳FWリュカ・スタッシンの若手3選手が初招集となった。

一方、負傷の守護神ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）ら数名が招集外となった。

今回発表されたベルギー代表のメンバー28名は以下の通り。

▼GK

センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）

▼DF

ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）

マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）

ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）

コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）

トーマス・ムニエ（リール／フランス）

ネイサン・ノイ（リール／フランス）

ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）

▼MF

アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）

ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

ネイサン・デ・キャット（アンデルレヒト）※初招集

アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）

▼FW

ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）

ロイス・オペンダ（ユヴェントス／イタリア）

アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）

レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）

リュカ・スタッシン（サンテチェンヌ／フランス）※初招集

ミカ・ゴッツ（アヤックス／オランダ）※初招集