ベルギーサッカー協会（RBFA）は20日、3月の国際親善試合に臨むベルギー代表メンバーを発表した。
ベルギー代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、北中米遠征を実施。いずれもホスト国であるアメリカ代表（3/28）、メキシコ代表（3/31）と対戦する。
この2試合に向けてリュディ・ガルシア監督は28名のメンバーを招集。今回のメンバーには、負傷明けのMFケヴィン・デ・ブライネ、FWロメル・ルカクのナポリ勢が復帰。また、17歳MFネイサン・デ・キャット、20歳FWミカ・ゴッツ、21歳FWリュカ・スタッシンの若手3選手が初招集となった。
一方、負傷の守護神ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）ら数名が招集外となった。
今回発表されたベルギー代表のメンバー28名は以下の通り。
▼GK
センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）
▼DF
ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）
ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）
コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
トーマス・ムニエ（リール／フランス）
ネイサン・ノイ（リール／フランス）
ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）
▼MF
アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）
ネイサン・デ・キャット（アンデルレヒト）※初招集
アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
▼FW
ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
ロイス・オペンダ（ユヴェントス／イタリア）
アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）
レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
リュカ・スタッシン（サンテチェンヌ／フランス）※初招集
ミカ・ゴッツ（アヤックス／オランダ）※初招集