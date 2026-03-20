福山雅治のこけら落としライブに当選、サッカー元ドイツ代表と同じ湯船に…あなたの人生で「一番ラッキーな出来事」は？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社"です。今回の放送では、会議テーマ「最強開運日案件 〜私のラッキー自慢〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆こけら落としライブに当選！

私のラッキーな出来事は、2024年に長崎スタジアムシティでおこなわれた“倍率10倍超え”と言われている福山雅治さんのこけら落としライブに、なんと当選したことです！ たった1回きりのこけら落とし公演なので、記念受験のような気持ちで申し込んだらまさかの当選！ ライブは最高でしたし、夢の一夜を現地で過ごせて本当に幸せでした！ 私の人生のなかでも、トップクラスに幸運な出来事でした（埼玉県 31歳 女性）

◆トイレに忘れたイヤホンを…

先日、都内で会社の面接を受けたのですが、始まる前にどうしてもトイレに行きたくなり、近くのビルに入りました。そこで僕は、あろうことかイヤホンを小物置きに置いたまま出てきてしまいました。しかも、その日は面接が終わったら仙台に行かなければならず、その新幹線のなかでイヤホンがないことに気付いてしまいました。

幸い、ビルのどこのトイレに置いてきたのかは覚えていたので、ダメ元ではありますが、友達に向けてInstagramで助けを求める投稿をしました。すると数時間後、それを見て探しに行ってくれた友達から、DMでイヤホンの写真が送られてきたのです！ それまで誰にも盗まれなかったことがラッキーでしたし、最高の友達を持ったなと思いました（群馬県 21歳 男性）

◆元ドイツ代表選手と同じ湯船に！

私のラッキー自慢は、サッカー元ドイツ代表のピエール・リトバルスキーさんと一緒のお風呂に入ったことです！ 20年以上前になりますが、横浜のスポーツクラブに併設されているスパの湯船に浸かっていたときに、ふと横を見たら、リトバルスキーさんが一緒の湯船に浸かっていました。

当時、横浜FCの監督だったリトバルスキーさんらが近くのグラウンドで練習していて、雨で体が冷えたため選手と一緒に入りに来たとのことでした。握手をお願いしたかったのですが、お互いに裸ということもあり、ちょっと頼める状態ではなかったので諦めました。間近で有名人に遭遇したラッキーな出来事でした（埼玉県 58歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co