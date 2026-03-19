ドイツサッカー連盟（DFB）は19日、国際親善試合のスイス代表戦、ガーナ代表戦に向けた同国代表メンバーを発表した。

ドイツ代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選で、初戦スロバキア戦こそ落としたものの、その後は5連勝を飾り、19大会連続21回目の本大会出場を決めた。そして、昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、グループEに組み込まれ、キュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表との対戦が控えている。

本大会前、最後の代表ウィークでドイツ代表は、27日にスイス代表、30日にガーナ代表と対戦。ともに本大会出場を決めている2チームとのテストマッチに臨む。26名のメンバーには、ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）やフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）ら主力選手が選ばれるなか、カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）やアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）が復帰。また、バイエルンのGKヨナス・ウルビヒと18歳の新星レナート・カールが代表初招集を果たしている。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）

ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

パスカル・グロス（ブライトン）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

ヨシュア・ヴァグノマン（シュツットガルト）

▼MF／FW

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

レナート・カール（バイエルン）

ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）

デニス・ウンダヴ（シュツットガルト）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）