ドイツサッカー連盟（DFB）は19日、国際親善試合のスイス代表戦、ガーナ代表戦に向けた同国代表メンバーを発表した。
ドイツ代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選で、初戦スロバキア戦こそ落としたものの、その後は5連勝を飾り、19大会連続21回目の本大会出場を決めた。そして、昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、グループEに組み込まれ、キュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表との対戦が控えている。
本大会前、最後の代表ウィークでドイツ代表は、27日にスイス代表、30日にガーナ代表と対戦。ともに本大会出場を決めている2チームとのテストマッチに臨む。26名のメンバーには、ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）やフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）ら主力選手が選ばれるなか、カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）やアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）が復帰。また、バイエルンのGKヨナス・ウルビヒと18歳の新星レナート・カールが代表初招集を果たしている。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）
ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
パスカル・グロス（ブライトン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
ヨシュア・ヴァグノマン（シュツットガルト）
▼MF／FW
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
レナート・カール（バイエルン）
ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）
ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）
デニス・ウンダヴ（シュツットガルト）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）