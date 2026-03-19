欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）は現地時間18日までにラウンド16が終了し、ベスト8に進出するチームが出揃った。

今大会のリーグフェーズではプレミアリーグ勢の強さが目立ち、8戦全勝のアーセナルを筆頭にリヴァプール、トッテナム・ホットスパー、チェルシー、マンチェスター・シティが上位8位以内に入ってノックアウトフェーズへストレートイン。さらにはニューカッスルもプレーオフを勝ち抜き、大会に参戦した全6クラブがベスト16へ名を連ねることとなった。

しかし、迎えたラウンド16でプレミアリーグ勢は大苦戦。ファーストレグではアーセナルとニューカッスルが引き分けたものの、リヴァプールはガラタサライ相手にリーグフェーズのリベンジを果たせず、トッテナム・ホットスパー、チェルシー、マンチェスター・シティはいずれも3点差をつけられ敗れた。

セカンドレグではアーセナルがレヴァークーゼンを2－0で下し、2戦合計スコアを3－1としたほか、リヴァプールが本拠地『アンフィールド』で4－0と快勝。逆転で4シーズンぶりの準々決勝進出を決めた。一方、ニューカッスルは敵地でバルセロナに2－7と惨敗。トッテナム・ホットスパーはアトレティコ・マドリードに勝利したが2戦合計スコアで5－7と及ばず、チェルシーはパリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティはレアル・マドリードに再び敗れた。

この結果、プレミアリーグ勢の4チームが敗退し、ベスト8に残ったのはアーセナルとリヴァプールのみ。データサイト『Opta』によると、CLにおいて同国の4チームが同じラウンドで敗退するのは史上初とのことだ。

なお、ベスト8の顔ぶれはラ・リーガから3チーム、プレミアリーグから2チーム、リーグ・アン、ブンデスリーガ、プリメイラ・リーガ（ポルトガル）からそれぞれ1チームずつとなっている。ラ・リーガはバルセロナ、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリードの3強がいずれも準々決勝進出。一方、セリエA勢はアタランタがバイエルンに敗れたことで全滅となった。

CLラウンド16におけるプレミアリーグ勢の試合結果は以下の通り。

アーセナル（vsレヴァークーゼン）

ファーストレグ：1－1△

セカンドレグ：2－0○

リヴァプール（vsガラタサライ）

ファーストレグ：0－1●

セカンドレグ：4－0○

トッテナム・ホットスパー（vsアトレティコ・マドリード）

ファーストレグ：2－5●

セカンドレグ：3－2○

チェルシー（vsパリ・サンジェルマン）

ファーストレグ：2－5●

セカンドレグ：0－3●

マンチェスター・シティ（vsレアル・マドリード）

ファーストレグ：0－3●

セカンドレグ：1－2●

ニューカッスル（vsバルセロナ）

ファーストレグ：1－1△

セカンドレグ：2－7●