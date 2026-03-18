育成の星が止まらない　巨人・平山功太が2戦連発の豪快弾　支配下へ猛アピ…















読売ジャイアンツの平山功太選手は17日、本拠地・東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「1番・中堅」で先発出場。2試合連続となる本塁打を放った。











2023年育成ドラフト7位で巨人に入団した苦労人が遂に開花の兆しを見せている。



5回、1死走者なしで迎えた第3打席。ヤクルト先発の松本健吾投手が投じた6球目のフォークを上手く捉えると、打球は高々と舞い上がり、そのまま左翼スタンドへ運んだ。



平山選手は、15日に行われた北海道日本ハムファイターズ戦でも適時三塁打と本塁打を含む3安打の猛打賞を記録。持ち味の打撃で結果を残し続けており、存在感を一気に高めている。



この日もリードオフマンとしての役割を果たしながら、長打力でもアピールに成功。育成出身ながら結果を積み重ねる若武者が、支配下登録へ向けて大きく前進した一打となった。

























【動画】巨人・平山功太が2戦連発！育成の星が左翼スタンドへ運んだ豪快弾がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













育成の星が現れた



平山功太が今日もホームラン‼️

二桁背番号は間近



⚾️巨人×ヤクルト（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】