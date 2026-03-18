リクルートは3月13日、2026年2月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は2月1日～28日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報35万7,614件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

調査の結果、三大都市圏全体の2月度の平均時給は1,659円と、前年同月より21円増加、前月より5円増加した。

職種別に前年同月比を見ると、「製造・物流・清掃系」(増減額+47円、増減率+3.4%)や「オフィスワーク系」(同+53円、同+3.3%)など、全6種中5職種でプラスに。前月比では、「医療介護・教育系」(同+15円、同+0.8%)など3職種でプラスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,753円(前年同月1,740円、前月1,752円)と、前年同月比で13円増加、前月比では1円増加している。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,521円(前年同月1,464円、前月1,501円)。前年同月より57円、前月比で20円の増加に。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,562円(前年同月1,534円、前月1,559円)。前年同月比で28円、前月比で3円、それぞれ増加している。