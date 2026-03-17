















千葉ロッテマリーンズのグレゴリー・ポランコ外野手が17日、ZOZOマリンスタジアムで行われた阪神タイガースとのオープン戦に「5番・左翼」で先発出場。2回に、2試合連続となる本塁打を放った。







0－0で迎えた2回裏のロッテの攻撃。この回の先頭打者としてポランコが左打席に立つ。相手先発の才木浩人は、昨季の最優秀防御率に輝いたエース右腕だ。











カウント1－1からの3球目、捕手がやや中腰に構えて高めの吊り球を要求。才木はそのコースに150キロのストレートを投じたが、ポランコのバットが襲い掛かった。



無駄のないスイングで弾き返された打球は、右翼フェンスを大きく超える本塁打となった。セ・リーグを代表するパワー投手相手にポランコが見事な打撃を見せ、ロッテが1点を先制した。



ロッテは続く3回に1－2と逆転を許すが、その後に得点を重ねて再度逆転に成功。トータルスコア4－2で阪神を下した。



2試合連続の本塁打を放ったポランコは、オープン戦10試合で打率.360、2本塁打と好調をキープ。この勢いのままシーズンを迎え、長打でチームに貢献していきたい。





















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DAZNベースボールの公式Xより













早くも全開パワー💪



幕張の空へ高々と

ポランコ 2試合連続ホームラン！



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