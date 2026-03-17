F1サーキットの熱狂を、普段の街中で身にまとう──そんな夢のようなファッションが、ついに現実のものとなります。モータースポーツの「大胆なエネルギー」と、デニムブランドの「洗練されたクラフトマンシップ」が融合した、Red Bull RacingとPepe Jeansの新たなコレクション「SS26」。この記事では、F1ファンもファッションラバーも必見の、この革新的なライフスタイルウェアの全貌に迫ります。

サーキットの熱狂をストリートへ！Red Bull Racing × Pepe Jeansの挑戦

F1のダイナミックな世界観が、今、日本のストリートに新たな風を吹き込もうとしています。F1のトップチームであるRed Bull Racingと、ロンドン発の世界的デニムブランドPepe Jeansが、長年のパートナーシップを経て、これまでの常識を覆すライフスタイルウェアコレクション「SS26」を2026年春夏シーズンから本格展開します。単なるファングッズではなく、F1の“クールさ”を日常に溶け込ませる、新時代のファッションがここに誕生します。

「レプリカ」を超えた「ライフスタイル」へ：F1とファッションの新たな融合

これまでのF1アパレルは、チームロゴを大胆にあしらった「レプリカウェア」が主流でした。しかし、今回のRed Bull Racing × Pepe Jeans「SS26」コレクションは、その概念を大きく変えます。コンセプトは「サーキットからストリートへ」。F1の「大胆なエネルギー（BOLD ENERGY）」とPepe Jeansが培ってきた「デニムクラフトマンシップ」が見事に融合し、日常のあらゆるシーンで個性を輝かせる「ライフスタイル・レジャーウェア」としてデザインされています。

サーキットの緊張感やスピード感を表現しつつも、洗練されたデザインで、カフェでのリラックスタイムや友人とのショッピングでも、さりげなくF1への情熱を身につけられる。モータースポーツの機能美と現代のトレンドが交差する、まさに新しいファッションの提案です。

この画像からは、コラボレーションの象徴的なデザインが見て取れます。「ENGINEERED FOR SPEED」の文字とサーキット図がプリントされたウェアは、F1ファンならずとも、そのユニークさに惹かれるのではないでしょうか。

2026年春夏コレクションの注目ポイント

では、具体的にどのようなアイテムが私たちを待っているのでしょうか？

驚くほど幅広いラインナップ

このコレクションは、本当に多様なシーンをカバーしています。

* トップス: Tシャツ、スウェット、パーカー、アウター

* その他: スイムウェアまで！

一年を通してF1のスピリットをファッションに取り入れられるのは嬉しい限りです。特にアウターやパーカーは、普段使いできるデザインでありながらRed Bull Racingのエッセンスが感じられ、コーディネートの主役になること間違いなしです。

現代を象徴するジェンダーレスデザイン

「男性向け」「女性向け」という枠にとらわれない、ジェンダーレスなデザインが採用されています。オーバーサイズでゆったりと着こなしたり、自分らしいスタイルで自由に楽しむことができるのは、現代のファッションシーンにおいて非常に重要なポイントです。パートナーや友人とお揃いで着るのも素敵かもしれません。

フリースジャケットとパーカーの組み合わせは、カジュアルながらも洗練された印象。これはぜひ手に入れたいアイテムですね。

ファッションブランドとしての高い品質と世界観

F1チームのアパレルでありながら、ファッションブランドとしての高いクオリティと着心地を追求している点も魅力です。Pepe Jeansのデニム作りのノウハウが、ウェアの素材感やカッティングに活かされていると考えると、期待が高まります。単なるデザインだけではなく、日常で「着たい」と思える心地よさが、このコレクションを特別なものにしています。

このスタジアムジャンパーは、まさにストリートウェアの象徴。背中の「Red Bull Racing」ロゴがインパクト大で、F1ファンならずとも目を惹かれるデザインです。

日本での展開と購入方法

気になるこのコレクションは、どのように手に入れることができるのでしょうか？

2026年春から日本で本格展開！ポップアップイベントも

日本国内では、株式会社LTNが初の正規代理店として、2026年春より本格的に展開を開始します。

* オンラインストア: L-LOG ONLINE.jp

* 実店舗: 国内のセレクトショップ、百貨店などでの展開を予定。

さらに、ローンチを記念して以下のPOP UPイベントも開催されます。

* 会場: LACHIC（ラシック）1F（名古屋市中央区栄3-6-1）

* 期間: 2026年3月24日（火） 〜 30日（月）

実際に商品を手にとって、その品質やデザインを体験できる貴重なチャンスです。ぜひ足を運んで、F1の熱量を肌で感じてみてください。

ワールドツアーのTシャツは、世界を股にかけるRed Bull Racingの壮大な物語を感じさせます。旅好きの方にもたまらないデザインではないでしょうか。

なぜ今、F1とファッションが融合するのか？

近年、日本でもF1人気は急速に再燃しており、特に若い世代やファッションに敏感な層の間で、モータースポーツを背景にしたスタイルが注目されています。

Red Bull RacingはF1の世界で「限界への挑戦」「勝利への執念」という「大胆なエネルギー」を体現し、Pepe Jeansはデニムをファッションアイテムへと昇華させてきた歴史があります。この二つのブランドがタッグを組むことで、F1の持つ興奮やスピード感を、Pepe Jeansが培ったファッション性と日常性で包み込み、「着る人」がそのエネルギーをまとうことができるのです。

株式会社LTNが日本導入を決めたのは、この新しいライフスタイルカテゴリーが日本のマーケットで大きな可能性を秘めていると確信したからでしょう。F1の熱量を、日本のストリートシーンへと浸透させるという彼らの挑戦は、私たちファッション好きにとっても見逃せません。

「Racing Gear」のロゴTシャツも、シンプルながら力強いメッセージを感じさせます。こんなTシャツを普段使いできたら、毎日が少しだけ特別な気分になりそうですね。

あなたもF1の熱狂を日常へ取り入れてみませんか？

Red Bull Racing × Pepe Jeansのライフスタイルコレクション「SS26」は、F1ファンはもちろん、これまでモータースポーツに縁がなかったファッション好きにも、きっと新しい発見と興奮をもたらしてくれるはずです。

2026年春の本格ローンチに向けて、国内での展示会やポップアップイベントなど、さまざまなプロモーションが計画されています。ぜひ続報に注目し、この新しいF1ファッションの世界を体験してみてはいかがでしょうか。あなたの日常に、サーキットの風が吹き込む日が楽しみでなりません！

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