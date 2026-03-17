ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、サントスに所属するFWネイマールを招集外とした理由を説明した。16日、アメリカメディア『ESPN』がコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026南米予選を大苦戦の末に5位で突破したブラジル代表は、今月のインターナショナルマッチウィークで本大会開催国の一つであるアメリカへ遠征し、フランス代表およびクロアチア代表と対戦。今回は本大会メンバー発表前最後の活動となり、選手たちにとってはアピールのラストチャンスとなっている。

現地時間16日には代表メンバー26名が発表され、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら主力が順当に名を連ねたほか、プレミアリーグで得点を量産しているFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）ら4名が初招集。一方、予備メンバーリスト入りが報じられ、約2年半ぶりの代表復帰が期待されていたネイマールが選外となった。

アンチェロッティ監督はネイマールを招集しなかった理由について「100％の状態ではないので代表メンバーに入っていない。本来の能力を100％発揮することができていない」と説明。一方で「100％のコンディションに戻れば代表入りできるだろう。彼はワールドカップに出場できる可能性がある。練習を続け、試合に出場し、自身の能力を発揮し、良好なコンディションを維持し続けなければならない」とも語り、ワールドカップ本大会メンバーに含まれる可能性も示唆した。

現在3歳のネイマールは2010年8月に18歳で代表デビューを飾り、ここまで国際Aマッチ通算128試合で79ゴール59アシストをマーク。ワールドカップには過去3大会連続で出場しているが、度重なる負傷の影響もあり2023年10月を最後に代表から遠ざかっている。