「なんで私は選んでもらえないんだろう」──もう何年も彼氏と同棲している美月は、プロポーズしてもらえないことに悩んでいた。真面目に働きながら、仕事で忙しい彼氏・凰太のために家事もこなしている。後輩や妹は付き合い出してすぐにプロポーズされているのに、どうして自分は結婚できないのか…。結婚資金を貯めるために節約をしても、凰太はボーナスを趣味につぎ込んでしまう。やるせない気持ちを抱える美月だが、ある日、今でも忘れられない元カレが『女性用風俗』のキャストらしいと知って…!?

和田依子が描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『花に雨、彼女には彼』より一部をご紹介します。

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(C)和田依子/DPNブックス