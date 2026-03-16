“宇宙元旦”「春分の日」にやってはいけない!?「運気」の流れを止める「3つのNG行動」とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージやSNSで巻き起こるリアルな議論――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、日々のふとした「心地よさ」のヒントを探っていきます。今回は「『春分の日（しゅんぶんのひ）』にやってはいけない!? 運の流れを止めるNG行動」について解説します。3月20日は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる「春分の日」です。占星術の世界では、春分は「宇宙元旦」と呼ばれ、新しい運気のスタートと考える人もいます。この日は太陽が牡羊座に入る「宇宙元旦」とも呼ばれ、1年の運気がガラリと入れ替わる極めて重要なターニングポイントとされています。スピリチュアルや風水では、春分の日に古いものを手放すと運気が整うと言われています。このシンプルなアクションが、2026年後半のあなたを驚くほど輝かせるかもしれません。新しいエネルギーが降り注ぐこの時期、良かれと思ってやっていることが、実は運気の流れを堰き止めているかも？今回は、運を逃さないために「この日だけは避けてほしいNG行動」を3つ紹介します。春分の日はいわば“魂の元旦”。新しいエネルギーを受け入れるためには、体に最も近いアイテムをリフレッシュしましょう。■NG：ヨレヨレの下着や、かかとが擦り減った靴を「まだ履けるから」と使い続けること。■開運アクション：この日を境に、新しい下着や靴をおろしましょう。古い布には過去の「停滞した気」が宿りやすいため、感謝して処分することで、新しい運気が入り込む「隙間」が生まれるようです。春分の日に発した言葉（言霊）は、これから1年の運気の「種」になると言われています。■NG：飲み会やSNSで仕事の不満をぶちまけたり、「どうせ私なんて」と自分を卑下したりすること。■開運アクション：この日は意識的に「未来の予祝（よしゅく）」をしましょう。「今年はこれが達成できて嬉しい！」「素敵な出会いに恵まれた」と、まだ起きていない幸せを完了形で口にすることで、運の波に乗りやすくなるようです。春分は「陽」の気が急激に高まるタイミングです。このエネルギーを無視して、カーテンを閉め切ったまま1日中寝て過ごすのはもったいありません。■NG：昼過ぎまで寝て、太陽の光を一度も浴びないこと。■開運アクション：5分でも良いので、午前中に太陽の光を浴びながら散歩をしてください。特に東の方角へ向かって歩くと、仕事運や発展運が強力にバックアップされるようです。「最近ツイてないな……」と感じている人こそ、「春分の日」の過ごし方を見直して、最高のスタートダッシュを切ってみてはいかがでしょうか？