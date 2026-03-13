ミズノは13日、マンチェスター・ユナイテッドに所属するMFメイソン・マウントとミズノブランドアンバサダー契約締結を発表した。

今回の契約によりマウントはフットボールシューズ「MIZUNO α III JAPAN（ミズノ アルファ スリー ジャパン）」を着用。また、ミズノフットボール品に関する改良や開発に対するアドバイスをもらうとともに、フットボール以外のミズノ品の宣伝・広報活動にも協力していく。

メイソン・マウント コメント

「初めてミズノのスパイクを履いた瞬間、その特別さをすぐに感じました。スパイクは、ピッチと自分をつなぐ唯一の道具です。ミズノの品質やクラフトマンシップ、そしてフィット感には強く印象を受けました。箱から出してすぐに足を入れても、完璧にフィットしたことを覚えています。このスパイクには、細部へのこだわりや努力、そして信頼といった、僕が選手として大切にしている価値観がしっかりと表れていると感じています」

ミズノ株式会社 代表取締役社長 水野明人 コメント

「メイソン・マウント選手をミズノブランドアンバサダーとして迎えることができ、大変うれしく思います。輝かしいキャリアを持ち、世界最高の舞台で活躍し続けるマウント選手と共に、ミズノのフットボール事業も今後さらにグローバルで成長と進化を続けてまいります。今回のパートナーシップがマウント選手のさらなる飛躍へとつながり、ミズノブランドの価値を高めてくれると期待しています」

メイソン・マウント選手使用シューズ「MIZUNO α III JAPAN」について

「MIZUNO α III JAPAN」は、新たに軽量で柔らかいニットを採用し、3層のアッパー構造にアップデートしています。また、アッパーにステッチを施すことで、ニットの柔らかさを保ちつつ、過度な伸びを抑制し、フィッティングを追求しています。さらに、アッパー前足部の裏材にグリップ力の高い『ZEROGLIDE α Mesh(ゼログライド アルファ メッシュ)』を採用し、プレー中の足のズレを軽減、足との一体感を追求しています。

【動画】ミズノ×メイソン・マウント