マイファスファンよ、準備はいいか？そしてスニーカーヘッズたちよ、耳を傾けよ！あのMY FIRST STORYのフロントマン、Hiroさんとスニーカーの代名詞CONVERSEが奇跡のコラボレーションを実現しました。単なるスニーカーではない、彼の哲学と情熱が宿る「NX360 MH」の知られざる魅力を、この記事で紐解いていきましょう。

ロック界のカリスマとスニーカーの王道が融合！

ロックバンド「MY FIRST STORY」のフロントマンとして絶大な人気を誇るHiroさんと、スニーカーの代名詞とも言える「CONVERSE（コンバース）」が夢のコラボレーションを実現しました！このニュースを聞いた時、私も思わず「これは見逃せない！」と声を上げてしまいました。

CONVERSEの普遍的な魅力と、常に革新を追求するHiroさんの感性が融合した一足が、私たちの日常にどんな彩りを与えてくれるのか。発売前から期待が膨らみますね。

なぜ今、このコラボが必然だったのか

CONVERSEと言えば、世代を超えて愛されるクラシックなデザインと、どんなスタイルにもマッチする柔軟性が魅力です。一方で、HiroさんはMY FIRST STORYの音楽で多くのリスナーを熱狂させ、ソロアーティストとしても活躍。さらに自身のファッションブランド「RULE THE FATE」のクリエイティブディレクターを務めるなど、その才能は音楽だけに留まりません。

まさに、「既存の枠にとらわれず、常に新しい表現を求める」という共通のスピリットが、両者を引き合わせたのではないでしょうか。今回のコラボレーションは、単なる商品開発ではなく、一つの芸術作品を生み出すようなクリエイティブな挑戦だと感じます。

魂を揺さぶるデザインの秘密：こだわり抜かれた2つのモデル

今回登場するのは、Hiroさんのこだわりが随所に詰まった2つのモデルです。カラーリングからステッチの色、そして靴の甲部分（アッパー）の内側に刻まれたメッセージ、さらには付属の替え紐に至るまで、その全てに彼の感性が息づいています。

ブラックモデル：クールに「GrayTruth」を刻む

まず目を引くのは、「ブラック/ブラック」モデル。全身をブラックで統一しながらも、ホワイトのステッチが絶妙なアクセントを加えています。このコントラストが、クールな中にも強い意志を感じさせますよね。

アッパーの内側には「GrayTruth」というメッセージが刻印されています。「曖昧な真実」と訳せるこの言葉は、白黒はっきりしない世の中や、複雑な感情を表現するロックバンドの彼らしい深遠なメッセージではないでしょうか。まさに、Hiroさんのロックな世界観が凝縮された一足と言えるでしょう。

ホワイトモデル：優しさと強さが同居する「SoftCrown」

一方、もう一つのモデルは「ホワイト/ベージュ」の柔らかなカラーリング。ナチュラルな印象でありながらも、アッパー内側には「SoftCrown」というメッセージが刻まれています。

「SoftCrown」――柔らかい王冠、あるいは優しい頂点。これは、表面的な強さだけでなく、内面に秘めたしなやかさや、優しさの中にも揺るがない信念を持つことの大切さを表しているのかもしれません。カジュアルな装いにも溶け込みつつ、足元に確かな存在感を放ってくれそうです。

細部に宿るアーティストの感性

そして、両モデルに共通してHiroさんがこだわったのが「替え紐」です。気分やファッションに合わせて雰囲気を変えられる替え紐は、スニーカー好きにはたまらないポイント。この細やかな気遣いからも、彼のファッションに対する深い造詣がうかがえます。このコラボレーションにかけるHiroさんの想いや、内側に込めたメッセージの真意は、ぜひ特設サイトのインタビューで確認してみてください。彼の言葉に触れることで、スニーカーがもっと特別な一足に感じられるはずです。

10,780円で手に入れる、価格以上の「限定体験」

今回のコラボレーションスニーカー「NX360 MH」の価格は、10,780円（税込）です。正直に言って、MY FIRST STORYのHiroさんという人気アーティストとのコラボモデルでこの価格は、かなりお買い得だと感じませんか？

通常のCONVERSEも魅力的ですが、このモデルにはHiroさんの感性が細部にまで落とし込まれています。単なるスニーカーとしてだけでなく、アーティストの哲学や情熱が宿った「特別なアイテム」として考えれば、この価格は十分すぎるほどの価値があると言えるでしょう。足元からあなたの個性やスタイルを表現する、最高の投資になるはずです。

手に入れるべきは今！販売情報と豪華特典を見逃すな！

さて、気になる発売日と購入方法、そして特典についてもお伝えします。この特別なコラボスニーカーは、2026年3月26日（金）より販売開始となります。

購入方法

* シュープラザの限定店舗

* 公式オンラインショップ「kutsu.com」

どちらも数量限定となることが予想されますので、確実に手に入れたい方は早めのチェックをおすすめします。オンラインストアは特に争奪戦になる可能性が高いので、発売開始と同時にアクセスできるよう準備しておきましょう！

ファン垂涎の豪華特典

さらに、今回のコラボスニーカーには、ファン垂涎の豪華特典も用意されています。

見逃せない特典

* 購入者全員にオリジナルドローバッグをプレゼント！

* これは日常使いにもライブ会場にも持っていける、実用性抜群のアイテムになりそうですね。

* Hiroさんのサイン入りTシャツやポスターが当たるキャンペーンも実施！

* これはもう、ファンにとっては夢のような企画です。ぜひチャレンジして、レアグッズをゲットしましょう！

商品概要まとめ

あなたの足元で輝く「ロック」を表現しよう

NX360 MH10,780円（税込）22.5～28.0、29.0cmブラック/ブラック、ホワイト/ベージュ2026年3月26日（金）シュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」

足元は、その人のスタイルや個性を雄弁に物語るキャンバスです。MY FIRST STORYのHiroさんとCONVERSEが手掛けたこのコラボスニーカーは、まさにあなたの「ロック」な精神を表現するのにふさわしい一足となるでしょう。

ライブ会場で、街中で、このスニーカーを履いて歩くたびに、Hiroさんの音楽や哲学が足元から伝わってくるような、そんな特別な体験が待っているはずです。皆さんはどちらのモデルに惹かれますか？この機会に、あなたのワードローブに新たな「物語」を加えてみませんか？

