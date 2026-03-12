NARITA THOMAS SIMPSON、全公演SOLD OUTのビルボードツアー開幕

成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンドNARITA THOMAS SIMPSONが3月11日（水）、Billboard Live YOKOHAMAでBillboard Liveツアー「KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live」の初日を迎えた。オフィシャルレポートを掲載する。

本ツアーは今年1月に発売された成田、初の自叙伝「人生はとんとん」をツアータイトルに掲げている。まるで成田の人生を綴った自叙伝をなぞるかのように、男闘呼組の名曲から成田がソロとして発表した楽曲、NARITA THOMAS SIMPSONの楽曲まで、3人が奏でる濃密な音楽をたっぷりと届けた。懐かしい楽曲も披露され、想いが溢れたのか、会場には涙する観客の姿も見られた。本編の最後には、寺岡が成田の想いを聞いて制作された名曲「パズル」をアコースティックギター・成田、キーボード・寺岡、カホン・青山という初めての編成で演奏。

成田昭次

寺岡呼人

青山英樹

アンコールでは、本ツアーのために制作された新曲「人生はとんとん」を初披露。「とんとん」というフレーズを繰り返す優しい歌声に包まれ、初めて本曲を聴いた観客も体を揺らし、音色に酔いしれた。

さらに、MCで本ツアーのファイナル公演の生配信実施が発表されると、大きな歓声と拍手が沸き起こった。

軽やかに、時に深く、”とんとん”と進む人生のリズムをBillboard Liveならではの空間で届ける「NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live」はBillboard Live YOKOHAMAでの２DAYSを皮切りに、3都市のBillboard Liveで11日間に渡って全22公演が行われる。昨年のBillboard Liveツアーで打ち立てた同会場の日本人アーティスト最長連続公演記録20公演を超え、記録更新に挑む。

そして、NARITA THOMAS SIMPSON の3人が所属するロックバンド「Rockon Social Club」では、昨年開催した全国ツアーのLIVE Blu-ray&DVD『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-』が5月22日（金）に発売決定。9月からは全国5都市を巡るツアーの開催も決まっている。ツアーチケットはローソンチケットで先行受付中。

＜ライブ情報＞

KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live

3月11日（水）Billboard Live YOKOHAMA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

3月12日（木）Billboard Live YOKOHAMA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

3月30日（月）Billboard Live YOKOHAMA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

3月31日（火）Billboard Live YOKOHAMA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月1日（水）Billboard Live YOKOHAMA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月6日（月）Billboard Live OSAKA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月7日（火）Billboard Live OSAKA

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月12日（日）Billboard Live TOKYO

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月17日（金）Billboard Live TOKYO

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月18日（土）Billboard Live TOKYO

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

4月19日（日）Billboard Live TOKYO

[1st]開場15:00／開演16:00 [2nd]開場 18:00／開演19:00

TOKYO RECORDS / 03-6447-1234 / https://tokyorecords.com

https://narita-thomassimpson.com/