今日は2026年3月12日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。
-
金運：☆☆☆☆☆
最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
仕事に強い追い風が吹く運気！｢こんなにうまくいくとは思わなかった｣と、驚くほどの結果が出るかも。今日は、守りの姿勢はもったいない！｢どうなるか分からないけど…｣と、不安があることも、思い切って行動に移すといいでしょう。
-
健康運：☆
パワー不足に注意してください。今日は一人の時間を大切にし、飲み会などに誘われても無理をしないほうがよさそうです。早めに帰宅し、バランスの良い食事をとり、いつもよりもたっぷり休みを取ってください。
- ラッキーアイテム：チーズケーキ
- ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆☆
もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。
-
恋愛運：☆☆☆
恋でモヤモヤすることがあったら、友達や親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。
-
金運：☆☆☆
今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。
-
仕事運：☆☆☆☆
得意なことで能力を発揮できたり、人への接し方を評価されたりして、周りから尊敬の眼差しを浴びるかも！｢仲間のおかげ｣という気持ちを忘れなければ、信頼もグッと強くなります。また、より深く学ぼうとすると、貴重な情報が入る運気。
-
健康運：☆☆☆☆
力がみなぎり、いつもより効率よく活動できます。それだけに無理をしやすいので注意しましょう。仕事やプライベートでもリーダー的立場になり、ストレスも感じずタフに引っ張っていけるでしょう。
- ラッキーアイテム：活動量計
- ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>いて座（射手）：11月23日～12月21日
-
総合運：☆☆☆☆
周りの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。
-
恋愛運：☆☆☆
会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。
-
金運：☆☆☆
大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分の中でお金に対する感謝を確かめると〇。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
本来持っている能力、積み重ねてきた経験を、今日は存分に生かすことができそうです。周りからの期待も感じるかもしれませんが、｢ミスしないように｣と堅く考えないで。リラックスして、助けてもらいたいことは素直にお願いしてOK。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は何をやってもはかどる1日。いつも以上に集中して仕事や家事は一気に済ませてしまいましょう。清涼感のあるさっぱりした飲み物を飲むとますます調子がよくなり、周りの雰囲気まで明るくできますよ。
- ラッキーアイテム：激辛料理
- ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆
行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、周りの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。
-
金運：☆☆☆☆☆
今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
普段は手間取ることも、今日はスイスイすんなりと進めていくことができそうです！評価もUPする可能性大。正直｢ちょっと面倒だな…｣と感じていたことや、細かい作業を進めると〇。なかなかまとまらなかった話を持ち出すのもgood。
-
健康運：☆
やることが多いのに、やる気が出ず、成果に伴わない疲れを感じてしまいそうです。集中力や注意力も散漫になりがちで、ぼーっとしている間に電車を乗り過ごすなど、ふとしたところで損をしてしまいそうです。
- ラッキーアイテム：ナチュラルフード
- ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆
いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。
-
恋愛運：☆☆☆
いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。
-
金運：☆☆☆☆
後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆
これまでの実績や経験を多くの人が認めてくれそうな日です。今日のあなたは、周りをまとめたり動かしたりすることもできるでしょう。｢決めてほしい｣｢仕切ってほしい｣と言われたら、自信を持って引き受け、考えを伝えてください。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は何事も強気の姿勢で挑んでみてください。例えば、目標をいつもより高めに設定することやスケジュールをいつもより早く仕上げるなど、いつもはできないことが努力次第では実現できる日になりそうです。
- ラッキーアイテム：焼肉
- ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆
今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません！
-
恋愛運：☆
普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。
-
金運：☆
何かへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。
-
仕事運：☆☆☆☆
トラブルなく仕事を進めていけそうな日です。今後の仕事を大きく発展させるアイデアも湧いてきそう！ただ、今日のところは、行動に移す段階まで進まないのがポイント。思いついたことは、手書きでメモするとさらに考えが膨らむでしょう。
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日はなんでも一人でやりたくなるほど、気力に満ち溢れた1日になるでしょう。多少の無理をしても成果が伴い、いつも以上に活躍できるでしょう。でも無茶は禁物。辛くなったら休憩を入れるなど体を休めることも忘れないで。
- ラッキーアイテム：スムージー
- ラッキーカラー：レモンイエロー