今日は2026年3月12日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生 九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 今日は周りでゴタゴタが起こる一日。でもあなたが悪いわけではありませんから、冷静な気持ちで過ごしましょう。客観的に眺めていると、知人の意外な側面を発見したり、見たことのなかった顔を見ることができます。それがあなたを有利にさせるでしょう。

恋愛運 好みではない人から好意を持たれているのを知ることになるかも。あなたもちょっと意識してしまって、ぎこちない空気になるでしょう。でも観察する時間も長くなって、案外悪い人ではないことを知り、こういうタイプありと好きになってしまうかも。

金運 今日は使う金額を少し抑えめにすると、全体的な金運の流れがスムーズになるでしょう。買い物をしようと思ったら、今日ではなく明日にしてみましょう。すると半分ほどは不必要なものだったと気づくことに。これを習慣化するとさらに金運アップ。

仕事運 考えていたことが、どんどん現実味を帯びてきて、手ごたえを感じます。その考えを周りに伝えるなら、一度紙に書き出してみること。するとさらに具体策が見えてきて、足りないものや省くものも明らかになるでしょう。

吉方位1 西

西 吉方位2 北東

二黒土星

総合運 自分さえ我慢すれば……という思いから、嫌なことを我慢してしまうでしょう。ただ今日のその我慢は、かえって周りを甘やかすだけ。断るところは断るという断固とした姿勢があなたの株も上げるのです。凛とした姿にファンも増えるでしょう。

恋愛運 職場や趣味の仲間の間で、あなたのことが評判になっていそう。午後にはそれがあなたの耳にも入ってくるので、テンションが上がるでしょう。浮き足立たないよう気を付けながらも、自信をもって過ごすことが◎。さらに周りから注目を浴びます。

金運 捨てないで良かった、と思えることが多い一日。ちょっとしたメモやレシート、保証書など、それがあったおかげで大事に至らずに済みそうです。衝動買いをしたと思ったらすぐ返金や返品請求を。また家計簿などをつけ始めるのに最適な日。

仕事運 新しい人材がやってきて、新鮮味を感じる一日。その人をどう使うのかはこれからですが、ちょっとダラダラしていた職場に、テコ入れできるでしょう。あなたをお手本にしようと、みんなが注目。能力を披露するチャンスです。

吉方位1 南西

南西 吉方位2 なし

三碧木星

総合運 相手の求めているものがわかるので、自然に周囲を喜ばせることができます。仕事ではかゆいところに手が届き、恋愛でも意中の相手の気を引けるでしょう。ただ自分が見られていることを忘れがちなので、そこだけ注意。注目されるときと心得て。

恋愛運 知人や上司などの紹介から知り合った相手が、好みのタイプです。容姿だけではなく清潔感や頭脳明晰など、文句なし。思わず駆け寄っていってアプローチしたくなりますが、今日はまず観察するだけに留めましょう。周りの評判も確かめて。

金運 遠くへ出かけることになったり、仕事であちこち飛び回ることになりそう。そこで撮った風景写真や、食べた名物があとで盛り上がるでしょう。せっかくなのでお土産も買っていくと、みんなの喜びが引き寄せになり金運が上昇します。

仕事運 あなたの企画が面白いように通るので、今日はいくつかまとめて提出しておくのが良いでしょう。今日は前向きに検討してもらえる日。ここで蒔いた種が、あとからどんどん育っていくので、蒔けるだけ蒔いておいて。あなたを尊敬するという若手も登場しそうです。

吉方位1 南東

南東 吉方位2 北東

四緑木星

総合運 知り合いの知り合いが、あなたにとってキーパーソンとなる一日。あなたの目指している道について詳しかったり、スポンサーを一緒に探してくれたりするかも。まずは知り合いに「こんな夢がある」と話してみましょう。そこから可能性は拡大します。

恋愛運 素敵な人から好意的な態度を取られます。その相手は周囲の人気者。つい声を大にして自慢したくなりますが、今日はこっそり胸に留めておくのが◎。するとその態度が今日を過ぎても続き、そのまま秘密の関係に発展しそうです。

金運 資格のために学校へ通ったり、ネットで学んだりするお金が重要になってきます。今日はまず費用を徹底比較する一日。あなたの都合に合ったスクールが見つかるので、そこはしっかり押さえておきましょう。誰かに相談すると資金繰りが楽になります。

仕事運 眠っている資格や免許があるなら、今日はそれを活かすチャンスが出てきそう。まずはどんな資格を持っていたか、思い返してみましょう。率先して「それなら得意です」と立ち上がれば、あなたに一目置く人が増えるはず。ここで差をつけて。

吉方位1 南東

南東 吉方位2 西

五黄土星

総合運 自立心が強くなる今日は、何事もひとりでやってのけてしまうでしょう。それを見た周囲が「カッコいい」と絶賛。見た目にもキリッとした雰囲気が出てくるので、あなたは周りからあこがれの存在で人気の的になるでしょう。

恋愛運 良い縁に恵まれる今日は、少しオシャレをして出かけましょう。印象によって出会う相手が変わるので、お金持ちと知り合いたかったらきちんとした服装と髪型を。遊び友達募集中なら、華やかな雰囲気を心掛けると◎。

金運 貸したお金が返ってきたり、「いらないから」ともらった小物が高価なものだったりします。ちょっとだけ懐が暖かくなるので、気分上々。こういう日はなぜか財布の紐もしっかり締めたくなるので、余計な出費もなく安泰でしょう。

仕事運 万が一のことを考えて動けるのと、瞬発力が高まっているので、面倒なことが起こらずに済みそうな日です。危ないと思ったらすぐに飛び出せる行動力は、目を見張るでしょう。そのまま周りも引き連れて救い出すと、一躍有名にもなります。

吉方位1 南西

南西 吉方位2 南東

六白金星

総合運 同僚や後輩などから慕われていることがわかり、ますます仕事に励みが出るでしょう。今日のあなたはうまく采配が振るえるので、こういう人たちに、適した仕事を割り振ってあげて。あなたのリーダー力とその人たちの能力、共に育っていきます。

恋愛運 ずっと想いを胸に秘めてきたあなたなら、今日は思い切って動きに出る日です。良い意味で周りの意見には耳を貸さないことが、自信を高めてくれるでしょう。うまくいくと信じれば夕方には結果が出ますから、行動を起こしてみましょう。

金運 外国のお金を運用するのに適した日です。ちょうど良い流れが来ているので、外貨を購入してみるとか外国株などを勉強してみましょう。あなたの視点もグローバルになっていて、楽しい発見があるでしょう。まずは少額からスタートして。

仕事運 今日は集中力が増していて、ボリュームのある仕事を楽々とこなせます。今日は少し仕事を延長してでも、あれこれ片付けてしまうのが◎。明日以降にまた違った仕事が舞い込んでくるので、そのためにもゆとりを作っておきましょう。評価が急上昇。

吉方位1 北西

北西 吉方位2 南西

七赤金星

総合運 気さくで接しやすい雰囲気を見せる今日のあなたは、たくさんの人を引き寄せるでしょう。そこには驚くような経験の持ち主、不思議な雰囲気をまとった人など、バラエティ豊かなキャラクターが集合します。あなたの人生に彩りを加えることに。

恋愛運 突然、意中の人とふたりきりになるような場面が出てきます。ただ今日のあなたはそこでうまく自分をアピールでき、好印象を残して去ることが可能。せっかくふたりきりになるのですから、良い香りをまとうなどして忘れられない工夫を。

金運 賞金や賞品がかかったコンテストなどに、幸運が隠れている今日。その商品が目当てではないとしても、とりあえず応募するのが正解です。勝ち癖をつけるということ。そこから軌道に乗って、小さな当たりが大きな収入を運んでくるでしょう。

仕事運 打てば響くような会話ができる今日は、交渉やプレゼンに最適です。また以前から改善してほしかった上司への態度など、うまく説得してわかってもらえるでしょう。言葉のマジックが奇跡を起こすので、何でも口にしてみること。

吉方位1 北西

北西 吉方位2 なし

八白土星

総合運 「ここは変えなければ」という、変革の意思が芽生えます。今日のあなたは周りを揺るがすほどの説得力や行動力を見せるので、長年凝り固まってきたものを解きほぐしていきます。対人関係、会社の体質など、思い切って変えてしまいましょう。

恋愛運 好きな人とつながっている感覚が得られて、今日は幸せ気分。好きなお店が一緒だった、最近気になっている本が一緒などなど。そこから話も盛り上がるので、思い切って話しかけてみましょう。恋人同士も阿吽の呼吸が心地良い日。

金運 お店をやりたいと思っていたなら、条件の良い空き店舗が見つかるなど、渡りに船。あるいはあなたの話に賛同してスポンサーがついたり、共同経営の話が持ち上がったり。どれも悪くありませんから、理想の方向を探りましょう。

仕事運 丁寧な仕事ぶりを見せる今日のあなたは、職場での株が大きく上がるでしょう。あなたを見込んで大きな仕事を依頼してくる人も増え、やる気も増加。ただ丁寧さを維持するためには、うまく予定を組むことです。完ぺきさが定評となるでしょう。

吉方位1 南西

南西 吉方位2 南東

九紫火星

総合運 あとから考えれば、なんでそんなことで怒ったのかと自分でも不可解。今日はつまらない短気を起こしてしまうでしょう。あなたの体調がすぐれないのもあるようですから、今日は早めに切り上げてゆっくりと好きな時間を過ごすこと。

恋愛運 知らないところで、ライバル同士があなたの取り合いになっているかも。そこに当事者のあなたは関与できないので、「本当はあの人のほうが好みなのに」と思いながらも、その人が譲ってしまうでしょう。今日は何もせず、明日以降想いを表現すること。

金運 買って開封もせずに眠っている品物が、クローゼットで山積みになっていませんか？フリーマーケットなどで処分することも考えながら、あなたの浪費癖にムチを入れましょう。まずは全部引っ張り出して、整理整頓から始めて。

仕事運 手探りの状態なのに判断を求められて、困ってしまうでしょう。無責任な発言はしたくない一方で、「わからない」と答えたのでは信頼感も損なう気がするのです。今日は時間

手探りの状態なのに判断を求められて、困ってしまうでしょう。無責任な発言はしたくない一方で、「わからない」と答えたのでは信頼感も損なう気がするのです。今日は時間を稼いで、数日後に判断するとだけ伝えて、現状維持をしておきましょう。 吉方位1 西

西 吉方位2 北東

