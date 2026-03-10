Snow Man、M!LK、大森元貴、HANA、サカナクション…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月7日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。3月7日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（3月7日（土）付）を発表しました。初登場！ 2024年6月に結成した3ピースバンドOddRe:（オドレ）。同曲は2月18日にリリースしたメジャーデビューシングルです。初登場！ 今週のゲストパートはGENERATIONS・小森隼さんが登場。3月2日に配信リリースされた同曲のお話などを伺いました。初登場！ 2月26日に発売された自伝的ノンフィクション小説「ビバリウム Adoと私」を元に作られた楽曲。また、Ado初となる実写映像のミュージックビデオが話題で、現在800万回再生を突破しています。先週10位から3ランクアップ↑「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の主題歌が2週連続でランクイン。sumikaは、日本武道館2DAYSを含む全国ツアー「sumika Live Tour 2026『Unique』」が4月4日（土）からスタートします。初登場！ 3月25日（水）にリリースされる22枚目のオリジナルアルバム『産声』に収録されている楽曲。Mr.Childrenは、4月4日（土）から全国ツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」がスタート。ファイナルの11月22日まで、全28公演が予定されています。先週3位から2ランクダウン↓ ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」（中京テレビ・日本テレビ系）の主題歌が3週連続でランクイン。初登場！ 2月23日（月・祝）に配信リリースされたファーストアルバム『HANA』に収録されている楽曲で、メンバー7人が作詞作曲に参加しています。先週4位から1ランクアップ↑ 3月27日（金）から公開される映画「90メートル」の主題歌が、ラジオオンエアも好調で2週連続のランクイン。先週1位から1ランクダウン↓ これで3週連続のランクイン。3月24日（火）からは全国3都市を巡るM!LKの展示会「のぞいてみるく？展」が開催。3月は大阪府・マイドームおおさか 展示ホールD、4月は愛知県・名古屋コンベンションホール 4階大会議室、5月は東京都・東急プラザ原宿「ハラカド」 MAZEでおこなわれます。そして、今週の第1位は……？初登場！ 4月29日(水・祝)にリリースされるグループ初のトリプルA面シングルに収録されている1曲で、メンバーの佐久間大介さんが主演を務める映画「スペシャルズ」の主題歌となっています。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ