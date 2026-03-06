「もう眠れない…」子育て中のあなた、そう感じたことはありませんか？日々の忙しさの中で、自分の睡眠を犠牲にしがちな現代社会。特に子育て中は、夜中の授乳や寝かしつけ、朝の準備と、なかなか質の良い睡眠を取ることが難しいですよね。

そんなあなたの切実な願いに応えるべく、老舗食品メーカーのヤマモリ株式会社が、ただの商品開発にとどまらない、地域社会を巻き込んだ画期的な挑戦を始めています。今回は、その中心にある機能性表示食品「GABA100睡活ビネガー」の魅力と、ヤマモリが描く新たな社会貢献の形に迫ります。忙しい毎日でも始められる、新しい快眠習慣を見つけませんか？

子育て中の「眠れない」を解決！ヤマモリGABA100睡活ビネガーの全貌

驚きの「乳酸菌飲料味」！GABAがもたらす3つの機能

まず私が注目したのは、そのネーミング。「睡活ビネガー」という響きは、まさに現代人の「睡眠」への意識の高まりを捉えていると感じました。

「GABA100睡活ビネガー」は、その名の通り「GABA（ギャバ）」を配合した機能性表示食品です。しかも、味は意外な「乳酸菌飲料味」。お酢の酸味と乳酸菌のまろやかさがどのように調和しているのか、想像するだけでワクワクしますよね。

この製品が期待できるのは、単に「おいしい飲み物」であるだけではありません。届け出表示によると、GABAには次のような機能が報告されています。

まさに、日々のパフォーマンスを高めたい私たちにとって、これほど心強いサポートはないのではないでしょうか。

130年の歴史が育んだ技術！ヤマモリ独自のGABA製法

GABAは私たちの体内にも存在するアミノ酸の一種ですが、ヤマモリがこのGABAをどのように製品に活用しているか、ご存じでしょうか？

実は、ヤマモリは醤油醸造を祖業として130年以上もの歴史を持つ企業。その長年の研究の中で、2004年には醸造の工程でGABAを生み出す乳酸菌を単離することに成功し、製法の特許まで取得しているのです。醤油造りで培われた発酵技術が、GABAという全く新しい価値を生み出しているなんて、まさに「温故知新」ですよね。

あなたにぴったりの「睡活」スタイルを見つける！2つのタイプを徹底比較

「GABA100睡活ビネガー」には、毎日のライフスタイルに合わせて選べる2つのタイプがあります。

商品名 GABA100睡活ビネガー（希釈タイプ） GABA100睡活ビネガー ストレート（ストレートタイプ） 内容量 500ml 125ml GABA配合量 1杯（30ml希釈時）あたり100mg 1本あたり100mg 希望小売価格（税込） 918円 オープン価格 特徴 砂糖不使用、4倍希釈（コップ約16杯分） 糖質0.3g・カロリー0kcal、飲みきりタイプ

希釈タイプは、1本でコップ約16杯分と、毎日続ける方には非常にコスパが良い選択肢。1杯あたり約57円と考えると、気軽に「睡活」を始められます。お好みの濃度に調整したり、炭酸水で割ったりとアレンジも楽しめそうですね。

一方、ストレートタイプは、糖質0.3g・カロリー0kcalという点が魅力。仕事の合間や寝る前でも、罪悪感なくサッと飲める手軽さが嬉しいポイントです。

皆さんはどちらのタイプで、自分らしい「睡活」を始めてみますか？

製品を越えた社会貢献！桑名市とヤマモリが挑む「睡眠課題解決プロジェクト」

ヤマモリの取り組みは、製品提供だけにとどまりません。彼らは、地域社会の健康や暮らしの質の向上を自社の使命と捉え、三重県桑名市と連携し、全国でも珍しい「睡眠課題解決プロジェクト」を推進しています。

全国初！自治体と企業が連携「Good Sleep KUWANA」プロジェクト

1889年に創業し、137年もの歴史を持つヤマモリ。彼らは醤油、つゆ、たれといった調味料から、日本初のレトルト釜めしの素の商品化（1969年）まで、「変革への挑戦」を続けてきた総合食品メーカーです。その企業姿勢は、現代の社会課題である「睡眠」にも向けられています。

桑名市は、子育て家庭から「睡眠に困っている」「赤ちゃんを育てるときに寝る時間がない」といった声が多く寄せられたことを受け、地域ぐるみで睡眠課題に取り組む「Good Sleep KUWANA」プロジェクトを立ち上げました。自治体が民間企業と連携して睡眠課題に取り組むのは、全国初の試みだそうです。

ヤマモリは、この桑名市のプロジェクトに深く賛同。地域への貢献として、自社工場で製造するGABA100睡活ビネガーを、桑名市にちなんで987（クワナ）本も寄贈しました。

子育て中のご家庭では、睡眠不足が慢性化しがちです。心身の健康はもちろん、日々の生活の質にも大きく影響しますよね。このような具体的な課題に対して、企業と自治体が手を取り合う姿勢は、非常に素晴らしいと感じます。

専門家が解説！「GABA✕睡眠で整えるライフスタイル」イベント

桑名市では、特に子育て中の保護者さんや妊婦さんを対象に、「GABA✕睡眠で整えるライフスタイル」と題したイベントが開催されました。このイベントでは、ヤマモリ株式会社マーケティング統括部の遠藤あずみさんが登壇し、GABAと睡眠の関係や、日々の生活に無理なく取り入れる方法について解説したそうです。

「日本人の睡眠って？」「GABAの正体」「今日からできるGABAの取り入れ方」といったプログラムは、参加者にとって、自身の睡眠習慣を見つめ直し、改善へ繋がる具体的なヒントになったことでしょう。私たちも、改めて自分の睡眠について「知る」「実践する」「共有する」ことの重要性を感じさせられます。

まとめ：あなたの「睡活」が社会を変える一歩に

ヤマモリ株式会社は、長年の歴史と革新的な技術で「おいしさ」を追求するだけでなく、「エンターテインメント＆健康」をコンセプトに、私たちの生活を豊かにする企業へと進化し続けています。

「GABA100睡活ビネガー」は、単なる機能性食品ではなく、質の高い睡眠をサポートし、日々のストレスや疲労を和らげる可能性を秘めた一杯です。そして、その製品が地域社会の睡眠課題解決の一助となっているという事実は、私たちの消費行動が社会貢献へと繋がる、新しい時代の「健康」の形を示しているように思います。

皆さんも、この機会にヤマモリの「GABA100睡活ビネガー」を試して、ご自身の睡眠の質を見直してみませんか？もしかしたら、あなたの「睡活」が、より豊かな毎日、ひいては社会全体の「睡活」を後押しするかもしれません。

