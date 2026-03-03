「心斎橋がポテトチップスで埋め尽くされるなんて、どんなイベント？」そう思ったあなたは正解です！今、大阪のトレンド発信地・心斎橋で、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」が大規模なプロモーションを展開中。人気グループKEY TO LITも起用したこの心斎橋ジャックの全貌から、1枚約17kcalという驚きのヘルシーさで楽しめるTRICKSの秘密まで、その全てをこの記事でご紹介します！

KEY TO LITとTRICKSが心斎橋を彩る！大規模プロモーションの全貌

2026年3月17日(火)から4月5日(日)までの約20日間、大阪の顔である心斎橋筋商店街と道頓堀が、ノンフライポテトチップス「TRICKS」一色に染まります！人気グループKEY TO LITとの豪華コラボレーションも見逃せません。

街をジャックする圧巻の仕掛け

1. 心斎橋筋商店街を彩る「フラッグ掲示」

2026年3月17日(火)～23日(月)心斎橋筋商店街

心斎橋筋商店街全体に「TRICKS」と、CMに起用されている人気グループKEY TO LITのフラッグが掲示され、街を華やかに彩ります。ショッピングをしながら、お気に入りのメンバーの顔や、TRICKSのカラフルなデザインを楽しむことができます。

2. 道頓堀「大型ビジョン」シンクロジャック！

2026年3月23日(月)～4月5日(日)

道頓堀のトンボリステーションとツタヤエビスバシヒットビジョンで、TRICKSのCMが映像と音声でシンクロ放映されます。戎橋から見上げる大型ビジョンで、迫力満点の映像が流れる様子は、まさに道頓堀をジャックする光景！多くの人が行き交う場所で、TRICKSの魅力をダイナミックに体感できるでしょう。

3. 「CANDY A☆GO☆GO！」店舗ジャックと限定セット

2026年3月17日(火)～4月5日(日)キャンディ・ア・ゴー・ゴー 大丸心斎橋161店

心斎橋161にあるキュートなお菓子屋さん「CANDY A☆GO☆GO！」の店舗が、この期間中、TRICKS一色に大変身します。さらに、ここでしか手に入らない特別な「トリックス限定セット」が販売されます。

限定セットの内容はこちら！

* TRICKS ORIGINAL トリックスオリジナル (ぷっくりシールセット)

* オーリーのぬいぐるみキーホルダー TRICKS

* スケボー キーホルダー TRICKS

* トリックス限定ショッパー

これらが全て含まれて、なんと税込3,000円！TRICKSファンはもちろん、KEY TO LITファン、そして心斎橋の思い出を手に入れたい方にとって、まさに垂涎のアイテムです。TRICKSのキャラクター「オーリー」が可愛らしいぬいぐるみキーホルダーになっているのも嬉しいポイント。もちろん、TRICKS単品での購入も可能です。

CMに起用！人気グループ「KEY TO LIT」とは？

今回のプロモーションでCMに起用されているのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア内グループ「KEY TO LIT」です。岩﨑大昇さん、井上瑞稀さん、中村嶺亜さん、猪狩蒼弥さん、佐々木大光さんの5人からなるグループで、舞台やテレビなど多方面で活躍されています。彼らの爽やかなイメージが、ヘルシーで国際的なTRICKSの魅力と見事にマッチしています。

罪悪感ゼロ！ノンフライポテトチップス「TRICKS」の秘密

ポテトチップスは好きだけど、カロリーが気になる…そんな悩みを抱える方に朗報です！インドネシア生まれのノンフライポテトチップス「TRICKS」なら、美味しくヘルシーに楽しめます。なんと1枚あたり約17kcalという驚きのヘルシーさで、罪悪感なくポテトチップスの魅力を堪能できるのです。

世界が認める「旅するポテトチップス」

TRICKSはただのノンフライチップスではありません。インドネシアで「高級菓子」として愛され、ガルーダ航空の国際線機内食としても提供されているというから驚きです！ASEAN諸国はもちろん、中国、台湾、アメリカといった幅広い国々で親しまれている実績は、その品質と美味しさを物語っています。まさに「旅するポテトチップス」として、世界中の美食家たちを魅了しているのです。

選べる4つのフレーバーと嬉しい個包装

TRICKSのラインナップは、定番から個性派まで4種類のフレーバーが揃っています。

まずはここから！TRICKS本来の味をじっくりと堪能したい方に。今年新発売の期待の星！爽やかな酸味とオニオンのコクが絶妙なハーモニーを奏でます。ピリッとした辛さがクセになる、やみつきフレーバー。ビールとの相性も抜群です。甘辛い香りが食欲をそそる、異国情緒あふれる味わい。

どれもがノンフライとは思えない満足感で、ついつい手が伸びてしまいます。さらに、12袋入りの個包装なので、少しずつ食べたい時や友人とのシェアにも便利。その日の気分に合わせて違う味を選んで楽しむのもおすすめです。

驚きの価格！高品質なのにコスパ最強

TRICKSは、15g（約5枚）×12袋入りで、各432円（税込）。1袋あたりに換算すると約36円！この高品質で国際的なポテトチップスが、この価格で楽しめるのはかなりお買い得です。健康に気を使いたいけれど、美味しいお菓子も我慢したくない…そんな願いを叶えてくれる、まさに「コスパ最強」のスナックと言えるでしょう。

今すぐ体験！TRICKSを手に入れるチャンスと心斎橋での楽しみ方

この特別なプロモーション期間中、「TRICKS」と限定グッズを手に入れるチャンスは「キャンディ・ア・ゴー・ゴー 大丸心斎橋161店」にあります。

限定セットやTRICKS単品を確実に手に入れるには

プロモーション期間の2026年3月17日(火)から4月5日(日)の間に、心斎橋161の「CANDY A☆GO☆GO！」へ足を運んでみてください。特に限定セットは人気が予想されるため、早めの訪問をおすすめします。

心斎橋筋商店街は、年間1,000万人以上が訪れる関西屈指の商業地です。ファッション、グルメ、カルチャーの最新トレンドが集結するこの場所で、TRICKSの美味しさとKEY TO LITの魅力に触れる、特別な体験をしてみませんか？

まとめ：心斎橋で新しいポテトチップス体験を！

健康志向が高まる中、「美味しい」と「ヘルシー」を両立させた「TRICKS」は、まさに現代の私たちのニーズに応える理想的なスナックです。そして、その魅力を最大限に引き出す大規模プロモーションが、大阪・心斎橋で開催されています。

フラッグ掲示や大型ビジョンで街全体がTRICKSとKEY TO LITの彩りに包まれ、さらに限定セットで特別な思い出まで手に入ります。これはもう、心斎橋へ行くしかないでしょう！

ぜひこの機会に、TRICKSの新しい美味しさを体験し、心斎橋の賑わいとともにお土産話を作ってくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。