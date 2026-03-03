新生活のスタートに合わせ、引っ越しを検討している人も多いだろう。人生で3～4回ほどともいわれる引っ越し。日常的な出来事ではないからこそ、判断に迷ったり公開してしまうことも。

そこで、マイナビニュース会員に、これまでの引っ越しで感じた"後悔"についてアンケートを取った結果を紹介する。

これまでの引っ越しで後悔したことがある人は半数以上

「これまでの引っ越しで、『後悔した』と感じたポイントはありますか?」という問いに対して半数以上が「ある」と回答した。

ある......51.1%

ない......33.5%

どちらともいえない......15.4%



引っ越しの際に気を付けたい! 後悔エピソード

上記の質問で「ある」と回答した人に対して、具体的にどのようなことに後悔したか尋ねると以下の声が上がった。

物件や交通網に関する後悔

内見時の印象や資料上の情報だけでは見えにくく、実際に暮らしてみて初めて気づいた生活動線や周辺環境の“落とし穴”に後悔したという声が多く寄せられた。

道路からの視線を気にするべきだった。夏、窓を全開にしづらい(40代/女性/大阪府/広告・出版・印刷)



実際に住んでみると物件の設計上の欠点がたくさん見つかったこと。コンセントの位置がおかしかったり、柱の位置が邪魔だったり......(70代/女性/長崎県/その他)



家賃優先にして駅から徒歩15分の物件に決めたけど、毎日歩くには思ったよりも遠くて後悔した(40代/女性/青森県/サービス)



最寄り駅までの道中が坂が非常に多く、アップダウンが激しく、通うのがとても疲れた(50代/男性/大阪府/サービス)



駐車場が、他の人に勝手に使われやすい場所だった。自分が、帰ってきた時にとめられない(40代/女性/三重県/その他)



家賃の相場をもっと考えればよかった(30代/女性/大阪府/建設・土木)



西向きの家を選んだが 洗濯物が乾かない(50代/女性/神奈川県/その他)



最寄り駅までは、バスの物件を選びました。雨の日は、バスは混んでいて乗れないことに後から気づきました。残念(30代/男性/栃木県/官公庁)



角部屋を選んだのだが、窓が多いぶん、寒かったり、外の音が聞こえやすかったりしたこと(40代/男性/埼玉県/専門商社)



近くにコンビニがない(30代/男性/静岡県/その他)

駅からの距離や家賃を優先して選びやすいが、実際にそこで生活するとなると、駐車場の使いやすさや日当たり、坂道の有無なども注目しておきたい。

引っ越しのパートナー、業者選びの後悔

引っ越しの際、大きな役割を担うのが引っ越し業者だ。依頼するかどうか、依頼するならどの会社を選ぶか......。その選択が、満足度を大きく左右するようである。

引っ越し作業を業者を使わずに自分達だけで行ったが、家具のあちこちにキズをつけてしまいケチるもんじゃないなと思った(50代/男性/東京都/その他)



見積もりを取らずに引っ越し会社を決めたこと(20代/男性/大阪府/輸送用機器)



レンタカーかりて安く済ませようと思ったが実際は段取り通りに進まず延長料金を払う羽目になった(40代/男性/大阪府/設計)

引っ越し業者に依頼しない選択肢もあるが、費用を抑えたい一心で判断すると、かえって想定外の出費やトラブルにつながることもあるようだ。

引っ越し業者を利用するかどうかは、依頼費用の安さだけで決めるのではなく、作業の安全性や手間、当日の段取りまで含めて総合的に検討したい。

また、業者に依頼する場合は複数社の見積もりを取り、内容と金額を比較すると納得のいく引っ越しができるかもしれない。

実際に起きた、思わぬハプニング

引っ越しは日常的な出来事ではないからこそ、思わぬところでハプニングが起きることも。

荷物が多すぎて入れてみたら玄関までいっぱいになってしまって大変なことになった(50代/男性/福岡県/その他)



積み込んだ荷物の中にすぐに使いたいものがあったのにそれをすぐ出せるようにしていなくて見つけるのが大変だった(70代/女性/埼玉県/その他)



お友達と同居したが、面倒くさかった(50代/女性/東京都/流通・チェーンストア)



この機会に断捨離! と捨てまくったら、昔の大事な物まで捨ててしまった......(60代/男性/愛知県/専門コンサルタント)



単身の頃、引っ越し業者の車に乗って引っ越し先に行った時の話。業者の車の荷台のドアが緩かったのか、勝手に開いて自分の引っ越し荷物が点々と道路上に散乱して、その回収が大変だったことがある(70代/男性/兵庫県/その他)

引っ越しはどうしても慌ただしくなり、その場の判断で物事を進めてしまいがちだ。

しかし、荷物の量や配置、同居相手との相性、思い出の品の扱いなどは、後からじわじわ効いてくるポイントでもあるので注意したいところだ。

＊

引っ越しは人生の節目となる大きなイベント。だからこそ「失敗したくない」と思う人も多いはず。

今回寄せられた先輩たちの失敗や後悔をヒントに、自分に合った住まい選びや引っ越し準備を進めてみてはいかがだろうか。

引っ越しで後悔した経験についてのアンケート

調査時期: 2026年1月20日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート