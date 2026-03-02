













中日ドラゴンズの細川成也選手は1日、本拠地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた横浜DeNAベイスターズとのオープン戦で2試合連続本塁打を放った。











「強い」の一言が似合う打撃だった。初回、二死1塁で迎えた第一打席では、DeNAの先発・東克樹投手から先制の2ランホームランをレストスタンドに叩き込んだ。3回の第二打席では、2番手の中川虎大投手の変化球を捉えて左翼線に運び、適時二塁打を放った。



オープン戦とはいえ、内容が際立つ。甘い球を逃さない集中力に加え、難しいコースにも対応する柔軟さが光る。強振するだけでなく、状況に応じた打撃ができている点が、昨季からの成長を物語る。



今季の中日は得点力向上が大きなテーマ。その中で細川選手の存在感は日に日に増している。2試合連続弾という結果以上に、内容の伴った打席が続いていることが心強い。



開幕を目前に控え、主軸としての期待はさらに高まる。オープン戦で見せた“強さ”をシーズン本番でも発揮できるか。 主砲のバットに、今季も大きな注目が集まりそうだ。























【動画】細川成也、止まらない打棒！2試合連発＆タイムリーツーベースがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













ウィングなぞ関係ない



外野は振り向くだけ

細川成也が2試合連続ホームラン



⚾️中日×DeNA（オープン戦）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

『強い』



絶好調・細川成也が大暴れ

先制弾の次はタイムリーツーベース



⚾️中日×DeNA（オープン戦）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】