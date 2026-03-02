写真：産経新聞社





　


　中日ドラゴンズの細川成也選手は1日、本拠地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた横浜DeNAベイスターズとのオープン戦で2試合連続本塁打を放った。
 

　

 
　「強い」の一言が似合う打撃だった。初回、二死1塁で迎えた第一打席では、DeNAの先発・東克樹投手から先制の2ランホームランをレストスタンドに叩き込んだ。3回の第二打席では、2番手の中川虎大投手の変化球を捉えて左翼線に運び、適時二塁打を放った。
 
　オープン戦とはいえ、内容が際立つ。甘い球を逃さない集中力に加え、難しいコースにも対応する柔軟さが光る。強振するだけでなく、状況に応じた打撃ができている点が、昨季からの成長を物語る。
 
　今季の中日は得点力向上が大きなテーマ。その中で細川選手の存在感は日に日に増している。2試合連続弾という結果以上に、内容の伴った打席が続いていることが心強い。
 
　開幕を目前に控え、主軸としての期待はさらに高まる。オープン戦で見せた“強さ”をシーズン本番でも発揮できるか。 主砲のバットに、今季も大きな注目が集まりそうだ。
 







　


【動画】細川成也、止まらない打棒！2試合連発＆タイムリーツーベースがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

ウィングなぞ関係ない

外野は振り向くだけ
細川成也が2試合連続ホームラン

⚾️中日×DeNA（オープン戦）

DAZNならオープン戦も見られる📱

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)
 

『強い』

絶好調・細川成也が大暴れ
先制弾の次はタイムリーツーベース

⚾️中日×DeNA（オープン戦）

DAZNならオープン戦も見られる📱

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【了】