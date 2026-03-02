エヴァンゲリオンの世界観を、普段使いのファッションアイテムとして身につけたい――そんな願いを抱いたことはありませんか？あの「エヴァ」が、ファッションブランド「SHAKA」と「RADIO EVA」のコラボレーションによって、究極の2WAYスニーカーサンダルとしてあなたの足元に降臨します。機体カラーを洗練されたデザインに落とし込み、スニーカーの安定感とサンダルの軽快さを両立したこの一足は、隠された蓄光ギミックまで搭載。エヴァファンならずとも心惹かれる、その全貌をこの記事で徹底解剖します！

エヴァ30周年記念！SHAKA×RADIO EVAが贈る究極の2WAYスニーカーサンダル

1995年のTV放送開始から2025年で30周年を迎えるエヴァンゲリオンシリーズを記念し、ファッションブランド「SHAKA」と「RADIO EVA」がタッグを組みました。その名も「OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION」。これは単なるキャラクターグッズの枠を超え、日常にエヴァの世界観を溶け込ませる、洗練された「履けるギア」として誕生しました。

どんなシーンにも対応！スタイリッシュな2WAYデザインの魅力

このコラボシューズの最大の魅力は、そのスタイリッシュな2WAYデザインにあります。一見するとスマートなスニーカーサンダルでありながら、踵のストラップを着脱することで、気軽に履けるスライドサンダルとしても活躍します。

SHAKAが誇るベースモデル「OTTER TRAIL AT」は、スポーツサンダルならではの軽快さと、スニーカーのような安定した履き心地を両立しているのが特徴です。その機能性をさらに高め、「SECOND WAY」として昇華させた今回のコラボモデルは、まさに「どんなシーンにも対応できる」というSHAKAのブランドコンセプトと、「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」を提案するRADIO EVAの哲学が見事に融合した一足と言えるでしょう。

真夏のアウトドアから、ちょっとした買い物、そして旅行先でのスマートな足元まで、これ一足で対応できる汎用性の高さは、現代の私たちのライフスタイルに寄り添うデザインです。

エヴァの世界観を纏う、3つの特別なモデル

今回のコラボでは、エヴァンゲリオンの主要機体であるEVA-00（零号機）、EVA-01（初号機）、EVA-02（弐号機） の3モデルが展開されます。それぞれの機体が持つ象徴的なカラーリングを、単に再現するだけでなく、タウンユースに最適なファッションアイテムとして再構築している点が素晴らしいです。

EVA-00 / 零号機モデル：クールなブルーに秘めた個性

零号機モデルは、機体を象徴するブルーをベースに、ラバーソールにはグリーンを配しています。アッパーのスウェードや踵のネオプレン、そしてEVAソールはグレイで統一され、奥行きのある立体感を演出。インソールには綾波レイの髪色を思わせるカラーを採用し、プリントロゴにはプラグスーツカラーが。零号機のクールな印象と、レイの繊細なイメージが融合した、まさにファンにはたまらない仕上がりです。

零号機モデルのカラーリング。ブルーとグリーンの組み合わせがクールです。

EVA-01 / 初号機モデル：シリーズの象徴を足元に

エヴァンゲリオンシリーズの顔とも言える初号機モデルは、赤紫色をベースに、特徴的な青紫色をスウェードや各パーツに落とし込むことで、複雑な機体構造を表現しています。アイコニックな黄緑色はラバーソールと踵のネオプレンに配色され、足元に鮮やかなアクセントをプラス。インソールとプリントロゴには碇シンジのプラグスーツカラーが使われており、細部までこだわりが感じられます。

初号機モデル。紫と緑の組み合わせが絶妙です。

EVA-02 / 弐号機モデル：情熱のレッドを日常使いに

鮮烈なレッドを基調としながらも、日常使いしやすいバランスにまとめられた弐号機モデル。機体カラーの赤をベースに、弐号機を想起させるオレンジをラバーソールに配色。差し色となるライトグレイがスウェードや各パーツに洒落感を加えています。インソールとプリントロゴには、惣流・アスカ・ラングレーのプラグスーツカラーを採用。情熱的ながらも、派手すぎないデザインが魅力です。

弐号機モデル。レッドとオレンジのアクセントが効いています。

ファン必見！細部に宿るエヴァの魂

このコラボシューズのこだわりはカラーリングだけではありません。各モデル共通で、機体名をプリントしたスペシャルな踵ストラップが付属。さらに、テープエンドパーツと金具フックには蓄光素材が採用されており、暗闇でほのかに光るギミックがエヴァンゲリオンの世界観を演出しています。これは、夜間のちょっとしたお出かけや、フェスなどのイベントで周囲の視線を釘付けにすること間違いなしです！

暗闇で光るギミックは、まさにエヴァの世界観を足元で楽しむ体験。

また、今回のコラボレーションのために特別に描き下ろされたキービジュアルイラストも必見です。SHAKAのブランドコンセプトである「旅」を取り入れ、エヴァのキャラクターたちが旅行へと向かう姿が描かれています。このイラストが、購入者特典の限定ステッカーにもなるとのこと。ファンとしては、シューズと一緒にぜひ手に入れたいアイテムです。

描き下ろしイラストでは、キャラクターたちが旅に出る姿が描かれています。

手に入れるべき価値ある一足！価格と購入方法

これほどまでにこだわりの詰まったコラボシューズ、気になるのはその価格と購入方法です。

価格：

「サンダルにしては少し高価かな？」と感じる方もいるかもしれません。しかし、スニーカーのような安定性とサンダルの軽快さを両立した2WAY機能、エヴァンゲリオン30周年を記念した特別なデザイン、そして蓄光ギミックなどの細部へのこだわりを考えると、これは単なる靴ではなく、ファッションアイテムとしての完成度と、エヴァファンとしての所有欲を満たすコレクターズアイテムとしての価値も兼ね備えています。日常使いできるアート作品、と捉えれば、納得のコストパフォーマンスではないでしょうか。

購入方法：

発売日は2026年3月7日(土)！予約注文分も同日より順次出荷開始となります。

購入はSHAKAオンラインストア、RADIO EVAオンラインストア、および各取扱店で可能です。気になるモデルがある方は、販売開始時刻に合わせて準備しておくことをお勧めします！

「RADIO EVA “THE 30”」プロジェクトとは

今回のコラボレーションは、エヴァンゲリオンシリーズ30周年を記念した、RADIO EVA発の新プロジェクト「RADIO EVA “THE 30” 」の一環です。ファッションだけでなく、フードやライフスタイルなど、ジャンルを問わず30種30コラボを実現するという、まさにエヴァの壮大な世界観を体現するプロジェクト。このSHAKAとのコラボシューズも、その特別なラインナップの一つなのです。

まとめ：エヴァと共に、あなただけの「自由な旅」へ

今回の「OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION」は、エヴァファンはもちろん、ファッションに敏感な方々にも自信を持っておすすめできる特別な一足です。SHAKAが提唱する「行こう。自由だ。」というメッセージは、エヴァンゲリオンのパイロットたちが過酷な運命に立ち向かう姿と重なる部分もあるように感じます。

この特別なコラボシューズを履いて、あなた自身の「自由な旅」へと踏み出してみてはいかがでしょうか？足元からエヴァの世界観を纏い、毎日をより一層特別なものにしてくださいね！

日常のコーディネートにもすんなり馴染むデザイン性が魅力。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。