平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳（※）と、人生100年時代と呼ばれる長寿大国の日本。しかし、実際の寿命と健康寿命（健康上の問題がなく日常生活を送れる期間のこと）とがイコールとは限りません。自身が100歳を迎えるその時も、健康で過ごしていたい。そんな“QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の向上”を叶えるためには自分自身で健康を守り、対処するセルフケアが大いに役立ちます。中でも、大人から子どもまで、多くの方にお届けしたいのが“薬育”を通じたセルフケアです。

薬育という言葉を初めて知ったというwith class mamaの教育インフルエンサー・えり先生親子と、第一三共ヘルスケアの社員が対談し、すこやかで充実した人生に役立つ薬育について考えてみました。

